Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Stoiximan Super League για την 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας τον Πανσερραϊκό το Σάββατο 1 Μαρτίου στις 16:00 (NS Prime).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε αποκλειστικά στο novasports.gr, αναλύοντας την προετοιμασία της ομάδας, την κατάσταση των ποδοσφαιριστών και την ανοδική πορεία του Ολυμπιακού στο ranking της UEFA.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ:

To Τσαμπιονς Λιγκ ολοκληρώθηκε, πλέον η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και το ματς με τον Πανσερραϊκό. Ποια είναι η προσέγγιση;

“​To Τσάμπιονς Λιγκ ολοκληρώθηκε για εμάς, όπως και το κύπελλο Ελλάδας, οπότε συγκεντρωνόμαστε απόλυτα στο Πρωτάθλημα. Παίζουμε με τον Πανσερραϊκό, που τον βλέπουμε στην τελευταία θέση, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα είναι ένα δύσκολο ματς, καθώς πρόκειται για μία ομάδα που σε κάθε ματς είναι υποχρεωμένη να μαζεύει βαθμούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε καλό παιχνίδι, με την κατάλληλη νοοτροπία, τώρα που αγωνιζόμαστε μόνο σε μια διοργάνωση. Αν παίξουμε καλά, είναι σίγουρο πως μπορούμε να κερδίσουμε”.

Τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ πάντα αφήνουν σημάδια στην κατάσταση των παικτών. Πως είναι η ομάδα, αλλά και του Ποντένσε;

“Ο Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε, του χορηγήσαμε 10 μέρες αποχής, για να επιστρέψει όπως πρέπει. Ελπίζουμε πως θα είναι έτοιμος με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα προπονήθηκε την Πέμπτη και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είναι καλύτερη η προπόνηση, το ματς θα το προετοιμάσουμε στην προπόνηση του Σαββάτου”.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “Τετάρτη-Κυριακή”. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν ήθελε κάτι τέτοιο, αλλά πόσο διαφορετικό Ολυμπιακό θα δούμε πλέον;

“Θεωρητικά είναι καλό, καθώς προετοιμάζεις καλύτερα ένα ματς και δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα φυσικής κατάστασης και τραυματισμών. Πολλές φορές βέβαια όταν παίζεις περισσότερα παιχνίδια, έχεις μεγαλύτερο κίνητρο, στις μεγάλες ομάδες αρέσει να έχουν πολλά παιχνίδια και διαφορετικές υποχρεώσεις, λιγότερες προπονήσεις και περισσότερα ματς. Επομένως μένει να δούμε αν θα προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Μένει λίγος χρόνος και λίγα παιχνίδια μέχρι το τέλος, πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στην προετοιμασία κάθε ματς. Θεωρητικά είναι καλό, ας το δούμε και στην πράξη!”

Όταν ανέλαβε την ομάδα ο Ολυμπιακός βρισκόταν στο 43 της κατάταξης της UEFA, πιθανότατα η επόμενη σεζόν θα τον βρει στο 27 ή στο 28! Πόσο περήφανο τον κάνει αυτό και τι σημαίνει για τη δουλειά τη δική του και της διοίκησης;

Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, είπα πως πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από οποιονδήποτε δουλεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας, το status, τους ποδοσφαιριστές, λίγο πολύ όλα να βελτιωθούν. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας για να ανέβει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό και νιώθω πολύ χαρούμενος που ο Ολυμπιακός, προσπέρασε τόσες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια!