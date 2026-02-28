Τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους στο συλλαλητήριο σήμερα (28/2) στην πλατεία Συντάγματος τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, εξέφρασε μιλώντας στα «ΝΕΑ» και τον Νίκο Συρίγο η Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας αιχμές κατά των διοργανωτών για το γεγονός ότι η ίδια δεν εκφώνισε ομιλία, όπως άλλοι γονείς θυμάτων.

«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους όσους σήμερα τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη των αγαπημένων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα ήθελε να απευθύνει δημόσια το ευχαριστώ αυτό από το βήμα της εκδήλωσης. Ωστόσο, όπως εξήγησε «η οργάνωση της φετινής εκδήλωσης δεν μου το επέτρεψε, καθώς με έκπληξή μου η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με εκτενή συμμετοχή των Εργατικών Κέντρων». «Θεμιτός κάθε αγώνας», τόνισε, υπογραμμίζοντας όμως πως η συγκεκριμένη μέρα θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στους νεκρούς των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι, όπως είπε, «κακόβουλες ψυχές δεν δείχνουν στοιχειώδη σεβασμό σε αυτή την ιερή ημέρα», επιλέγοντας αντίθετα να καλλιεργούν «διάσπαση και διχασμό». Κλείνοντας, επισήμανε με συγκίνηση πως «η αγάπη και η ενότητα είναι ανίκητες» και ότι αυτή είναι η δύναμη που κρατά ζωντανό τον «ιερό αγώνα» των συγγενών των θυμάτων. «Εμείς οι συγγενείς που σήμερα ήμασταν μια αγκαλιά μαζί με όλους εσάς, συνεχίζουμε», κατέληξε.