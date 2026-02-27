Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακο, τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου.

Η πολιτική προστασία, που αποτελεί τμήμα των κυβερνητικών δομών της Χαμάς, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πραγματοποίησε πλήγμα στον νότο, σκοτώνοντας τρία άτομα. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κεντρικό τμήμα της περιοχής, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο που διήρκεσε δύο χρόνια.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Παρά τη συμφωνία, συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά ανταλλαγές πυρών. Στις 15 Φεβρουαρίου, η πολιτική προστασία είχε ανακοινώσει ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές του θύλακου. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επενέβη σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας, στοχοποιώντας «οπλισμένους τρομοκράτες που καλύπτονταν» σε συντρίμμια, μετά την έξοδό τους από «υπόγειες εγκαταστάσεις».

Το σχέδιο Τραμπ και η δεύτερη φάση

Στα μέσα Ιανουαρίου, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την έναρξη της λεγόμενης δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποσκοπεί να δώσει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, αφοπλισμό της Χαμάς —την οποία το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει—, ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) και έναρξη προγράμματος ανοικοδόμησης.

Ανθρώπινες απώλειες και έλεγχος της περιοχής

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από τη μισή Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, πάνω από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός — αριθμοί που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Από την άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έχει καταγράψει τέσσερις απώλειες, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για σταθερή ειρήνη στην περιοχή.