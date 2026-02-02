Το πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο άνοιξε εκ νέου σήμερα για τους κατοίκους και προς τις δύο κατευθύνσεις, μετά από κλείσιμο που είχε διαρκέσει από τον Μάιο του 2024.

Η επαναλειτουργία γίνεται υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και μετά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής επιτήρησης EUBAM.

Το πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, το οποίο παρέμενε κλειστό από τον Μάιο του 2024, άνοιξε εκ νέου σήμερα για τους κατοίκους και προς τις δύο κατευθύνσεις, υπό αυστηρούς περιορισμούς. Το πέρασμα είχε ανοίξει για πολύ λίγο την Κυριακή, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Από τώρα και μετά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής επιτήρησης EUBAM, το πέρασμα της Ράφα είναι ανοικτό για τους κατοίκους, για τις εισόδους και τις εξόδους», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κατά τις πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας του, μόνο πενήντα άτομα θα μπορούν να το διασχίσουν προς κάθε κατεύθυνση, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο κράτος.

«Πενήντα πρόσωπα θα αναχωρήσουν από την Αίγυπτο για τη Γάζα και 50 πρόσωπα θα έρθουν από τη Γάζα», μετέδωσε το AlQahera News, τηλεοπτικός σταθμός συνδεδεμένος με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή.

Πηγή στα σύνορα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεκάδες άνθρωποι είχαν φθάσει σήμερα από την αιγυπτιακή πλευρά για να εισέλθουν στη Γάζα.

Ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε ότι περίπου 150 άνθρωποι αναμένεται να αναχωρήσουν από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 50 ασθενείς, ενώ άλλοι περίπου 50 θα περάσουν από την Αίγυπτο προς τη Λωρίδα. Το πέρασμα θα παραμένει ανοικτό για περίπου έξι ώρες ημερησίως, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Ιστορικό και πολιτικές διαστάσεις

Το Ισραήλ είχε καταλάβει το μεθοριακό πέρασμα τον Μάιο του 2024, σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η επαναλειτουργία του θεωρείται βασική προϋπόθεση της πρώτης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, που μεσολάβησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το προηγούμενο κλείσιμο του περάσματος είχε αποκλείσει μια κρίσιμη οδό για τη μεταφορά τραυματιών και ασθενών Παλαιστινίων που αναζητούσαν ιατρική περίθαλψη εκτός Γάζας.

Παρά την επαναλειτουργία της Ράφα, το Ισραήλ εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, περιοχή που παραμένει κλειστή για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από την έναρξη του πολέμου.