Είκοσι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα παιδιά.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας διασώστης που έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στα θύματα πλήγματος στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Ο διασώστης έχασε τη ζωή του όταν σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο.

Πλήγματα αναφέρθηκαν και στην πόλη της Γάζας, όπου, σύμφωνα με τους υγειονομικούς, σκοτώθηκε ένα βρέφος πέντε μηνών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στη Γάζα, αφού στρατιώτες του δέχθηκαν πυρά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.