Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο βόρειο και νότιο τμήμα της Γάζας, με άλλα 31 άτομα να τραυματίζονται.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» έπειτα από πυρά που δέχθηκαν στρατιώτες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα. Όπως αναφέρθηκε, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε περιοχές του βόρειου και του νότιου τμήματος της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ενώ ακόμη 31 τραυματίστηκαν. Οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στα σημεία των πληγμάτων, όπου καταγράφονται σοβαρές υλικές ζημιές.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» μετά από επίθεση εναντίον στρατιωτών του. Όπως διευκρίνισε, «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ» προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.