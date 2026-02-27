Η ιστορία αυτή δεν θα έχει ούτε Κόμη, ούτε καν τον πανούργο Φιγκαρό. Δεν είναι άλλωστε η θεατρική σκηνή του «Ο Κουρέας της Σεβίλλης». Δεν είναι ούτε Commedia dell’ Arte, μα ένα δράμα με πινελιές περιπέτειας, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει σε μια από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές του πράξεις.

Δεν χρειάζεται να ξεγελάσει τον Δον Μπαρτόλο, καθώς στη δική του ιστορία αυτόν τον ρόλο κρατά η Μπέτις. Χρειάζεται όμως να κερδίσει τη δική του Ροζίνα, την πρόκριση στη φάση των 16 του Europa League.

Το εμπόδιο είναι μεγάλο και ο… ισπανικός δαίμονας ήδη πλανιέται πάνω από την Αθήνα. Η παράδοση του Παναθηναϊκού απέναντι σε ομάδες από τη χώρα του Ράφα Μπενίτεθ είναι σχεδόν ανατριχιαστική. Κι όμως, αν υπάρχει ένας άνθρωπος ικανός να σπάσει αυτό το καταραμένο γαϊτανάκι, είναι ο ίδιος ο προπονητής του Τριφυλλιού. Ο Μπενίτεθ ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις Σεβιγιάνους, και έχοντας στο πλευρό του συνεργάτες με… πράσινες μνήμες από την Μπέτις, γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια, κάθε δυνατό και αδύναμο σημείο της αντιπάλου του.

Προσθέστε σε αυτό και το συστατικό της προσωπικής πρόκλησης. Ο Ισπανός τεχνικός επιστρέφει στην πατρίδα του με πράγματα να θυμίσει στους συμπατριώτες του και κυρίως… ένα, ότι η μπογιά του δεν έχει περάσει.

Ναι, η περσινή φιναλίστ του Conference League μπορεί να φαντάζει φαβορί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα υψώσει λευκή πετσέτα, μια συνήθεια τόσο γνώριμη στην ισπανική κερκίδα. Το αντίθετο! θα μπει με το πείσμα, τη θέληση, την τακτική πειθαρχία και την αποφασιστικότητα που έδειξε στην Τσεχία, στοιχεία που αρκούν για να μαγειρευτεί ένα νοστιμότατο πιάτο πρόκρισης.

Και ας υπάρχουν οι απουσίες, ας λείψουν και τρεις ακόμη από τη μάχη του Πλζεν. Το Τριφύλλι έδειξε πως ξέρει να επιβιώνει, να παλεύει και να ονειρεύεται.

Κι αυτό το σεβιγιάνικο όνειρο… μοιάζει πιο ζωντανό από ποτέ.