Η Εθνική Ελλάδας υπέστη μια απρόσμενη ήττα από το Μαυροβούνιο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, δυσχεραίνοντας τη θέση της για την κορυφή του ομίλου. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένος από την απόδοση της ομάδας, τονίζοντας τα προβλήματα στην επίθεση. Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε και να τα βλέπουμε όλα μαύρα, σημειώνοντας πως πρόκειται απλώς για μια ήττα και τίποτα περισσότερο. «Βλέπουμε παίκτες που είναι εκτός ρυθμού. Όταν ο παίκτης είναι εδώ, θέλει να δείξει πράγματα ασυναίσθητα και δεν έχει υπομονή. Πιστεύω πως τη Δευτέρα θα είμαστε καλύτερα. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα παιδιά, πρέπει να παίζουν παραπάνω, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους ίδιους και την Εθνική ομάδα. Ήμουν παίκτης και τους καταλαβαίνω. Αυτά τα παιδιά βοήθησαν την ομάδα να πάρει το μετάλλιο, για μια ήττα δεν θα τους πούμε κάτι κακό. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θέλω να ζω στο τώρα, κάναμε μια ήττα αλλά δεν θα καταστρέψουμε το σύμπαν, ούτε θα τα βάψουμε μαύρα.

Έχουμε ένα παιχνίδι τη Δευτέρα και θέλω να δω πώς θα αντιδράσουμε. Αυτό πρεσβεύει η φιλοσοφία μου. Είχαμε πολλά βιαστικά σουτ. Πρέπει όμως να έχεις ρυθμό για να το κάνεις αυτό, αν δεν έχεις ρυθμό είσαι ανυπόμονος και δεν έχεις πόδια. Φάγαμε 67 πόντους, αλλά πρέπει να… βάλουμε και μπροστά. Έπρεπε να πάμε πιο κοντά στο καλάθι, να πάμε περισσότερο στο ντράιβ, να μετακινήσουμε την άμυνα και τον ψηλό τους, τον Νίκολιτς. Κάτι που με λυπεί και με εκνευρίζει είναι πως χάσαμε τα ριμπάουντ, κάτι που είναι θέμα θέλησης, μαχητικότητας και αυταπάρνησης. Όταν οδηγείς τον αντίπαλο σε 20 λάθη πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον 30 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Υπήρχαν φάσεις που ήμασταν τρομακτικά ανυπόμονοι».

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέχεια, ανέλυσε το τελευταίο play της ομάδας το οποίο δεν κατέληξε σε καλάθι και εμφανίστηκε… καταγγελτικός.

«Θέλαμε να αλλάξουμε στο down screen και να βάλουμε την μπάλα μέσα στον Ντίνο με κοντό. Και μετά θέλαμε να κάνουμε ένα ghost screen με τον Παπανικολάου και να κόψει ο Λαρεντζάκης για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τρίποντο. Ο Βασίλης το διάβασε σωστά. Δεν έχει την ταχύτητα, στο επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ καλύτερος. Πιστεύω πολύ σε αυτόν, έχει δώσει πάρα πολλά στην Εθνική ομάδα δύο καλοκαίρια. Επειδή έπαιξε ένα κακό παιχνίδι δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας. Έχει να παίξει τέσσερις μήνες μπάσκετ. Δεν κατηγορώ τις ομάδες. Είναι απόφαση των παιδιών. Όταν πας σε μια τέτοια ομάδα, ξέρεις ότι δεν θα παίξεις. Πρέπει να ζεις και με τις αποφάσεις. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Η αλήθεια είναι στη μέση. Όταν πας σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν τόσο μεγάλα μπάτζετ και 20 παίκτες, ξέρουν ότι δεν θα παίξουν τόσο πολύ, αλλά μετά πρέπει να μην γκρινιάζουν. Αν πάει σε μια μικρότερη ομάδα θα παίρνει λιγότερα χρήματα, αλλά θα παίζει.

Αν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ίσως πάρει περισσότερα χρήματα, πολύ καλά θα κάνει για την οικογένειά του και τη ζωή του, αλλά πρέπει να δεχτεί και τις συνέπειες. Πολλές φορές μια ήττα σε κάνει καλύτερο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει καταστροφολογία. Αυτή η ομάδα θα ξαναπετύχει, όταν έρθει η πρώτη επιτυχία κάνεις και τις επόμενες. Μια νίκη ή μια ήττα δεν μου λέει τίποτα, θα συγκεντρωθούμε, θα κάνουμε προπόνηση και είμαι σίγουρος πως τη Δευτέρα θα είμαστε καλύτεροι».