Μετά την ήττα της Εθνική Ελλάδας από το Μαυροβούνιο με 67-65 στη «Sunel Arena», οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν σε λίγες μέρες για τον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, ενώ το Μαυροβούνιο με τη νίκη του μπήκε δυνατά στη μάχη για την κορυφή. Το επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 20:00 και θα έχει καθοριστική σημασία για τη μάχη της πρωτιάς στον όμιλο.