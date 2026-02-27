Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στο Μαυροβούνιο και ηττήθηκε για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε μετά τον αγώνα και τόνισε έλλειψε η ενέργεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δικαιολογία πως δεν προπονήθηκε όλη η ομάδα μαζί.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

«Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε ενέργεια και χάσαμε τα αμυντικά ριμπάουντ. Η ομάδα δεν είχε προπονηθεί όλη μαζί, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το αν θα βάλουμε τα τρίποντα δεν είναι πάντα στο χέρι μας, αλλά το αν θα βγάλουμε ενέργεια είναι.