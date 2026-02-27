Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάνοντας με 67-65 από το Μαυροβούνιο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, οποίος βρέθηκε στην Αθήνα από το Μονακό για να καθοδηγήσει τη γαλανόλευκη, αντιμετώπισε ένα μαχητικό Μαυροβούνιο που προηγήθηκε σε μεγάλο μέρος του αγώνα, ενώ η επίθεση της Ελλάδας αντιμετώπισε προβλήματα με χαμηλά ποσοστά στα σουτ.

Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά, με τον ρυθμό να είναι χαμηλός και την Ελλάδα να αστοχεί στα σουτ τριών πόντων (2/10). Ο Αντετοκούνμπο έδωσε ενέργεια με δύο καρφώματα, ενώ ο Σπανούλης ενίσχυσε την άμυνα με την είσοδο του Μήτρου-Λονγκ στο παρκέ.

Το Μαυροβούνιο προηγήθηκε για μεγάλο μέρος του αγώνα, εκμεταλλευόμενο τα λάθη της ελληνικής άμυνας και φορτώνοντας με φάουλ την Εθνική. Στο πρώτο ημίχρονο η διαφορά παρέμεινε μικρή (38-40), με τον Χατζιμπέγκοβιτς να σκοράρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τη διαφορά έως και +7, με τον Νίκολιτς να αποτελεί την κύρια απειλή. Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει με κλεψίματα και αιφνιδιασμούς από Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 57-57 στο 33’. Το τελικό θρίλερ ήρθε στα τελευταία λεπτά: με τρίποντο του Παπανικολάου η Ελλάδα πλησίασε στον πόντο (60-61), ενώ ο Λαρεντζάκης ισοφάρισε σε 61-61. Ο Καλαϊτζάκης έδωσε προσωρινά το προβάδισμα (65-63), αλλά το Μαυροβούνιο το πήρε ξανά και κράτησε τη νίκη, με τον Τολιόπουλο να αστοχεί στο τελευταίο σουτ με 8.3’’ να απομένουν.

Κορυφαίος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με σημαντική συμβολή και από τον Κώστα Παπανικολάου. Σημαντική επιστροφή σημείωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Η Sunel Arena γέμισε με πάνω από 5.000 φιλάθλους, ανάμεσά τους οικογένειες και παιδιά.

Παρά την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει τη διαφορά, το Μαυροβούνιο κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα μέχρι το τέλος, με τον Τολιόπουλο να αστοχεί στο τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67.