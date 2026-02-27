«Είχαμε συνεννοηθεί με τον Κώστα εκείνο το fake screen και προσπάθησα να πάρω την επαφή και να πάω στη γραμμή. Χτύπησα τον ψηλό στα πόδια, έκανα το φλόουτερ που είναι μέρος του παιχνιδιού μου. Δυστυχώς δεν μπήκε. Πρέπει να προχωρήσω, να προχωρήσουμε όλοι. Να κάνουμε μια καλύτερη εμφάνιση και να νικήσουμε τη Δευτέρα. Με 6/34 τρίποντα, 13 επιθετικά ριμπάουντ που πήρε το Μαυροβούνιο και γενικά πολύ περισσότερο ριμπάουντ στην έδρα σου, είναι λογικό ότι το ματς θα πάει στον πόντο. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα στοιχεία για να πάρουμε το επόμενο θετικό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για την αστοχία της «επίσημης αγαπημένης». Χαρακτηρίζοντάς την ως κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδεί ποτέ του. «Το είπαμε και πριν για την αστοχία. Νομίζω είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε καμία ομάδα μου. Είναι λογικό. Πολλοί παίκτες μπορεί να μην έχουμε τον απαραίτητο αγωνιστικό ρυθμό που χρειάζεται για έρθεις να παίξεις σε μια νέα ομάδα που έχει κάνει μια μόλις προπόνηση μαζί. Ας μην ψάχνουμε δικαιολογίες, να βρούμε που κάναμε τα λάθη».

Ο διεθνής γκαρντ, στάθηκε πάρα πολύ στο πως άπαντες θέλουν να βρίσκονται στο Ομοσπονδιακό συγκρότημα και να εκπροσωπούν την Εθνική σε όλα τα επίπεδα. «Όλοι θέλουμε να βρισκόμαστε εδώ. Να παλεύουμε για τη χώρα και να βρισκόμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης που οι ομάδες μας συνεργάζονται καλά με την ΕΟΚ και μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ μεσούσης της σεζόν. Πάντα είχαμε καλό κλίμα στην Εθνική μεταξύ μας. Και πριν το μετάλλιο. Είναι ωραίο να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να παίξουμε και καλά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο αλλά πρέπει».