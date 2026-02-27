Μετά την ήττα της Εθνική Ελλάδας από το Μαυροβούνιο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε έντονη απογοήτευση για την εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Σπανούλης επισήμανε ότι η ελληνική ομάδα παρουσίασε πολύ κακή επιθετική απόδοση, κάτι που κόστισε στο αποτέλεσμα και θέτει σε κίνδυνο την πρώτη θέση του ομίλου. Οι δηλώσεις του τόνισαν την ανάγκη για βελτίωση στο σκοράρισμα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση ενόψει των επόμενων αγώνων.

«Δεν είναι τύχη, Σουτάραμε άθλια την μπάλα και ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί. Πιστεύω κάποια παιδιά είναι εκτός ρυθμού και από το επόμενο ματς θα είμαστε καλύτεροι. Προσπαθήσαμε στην άμυνα. Φάγαμε 67 πόντους, αλλά τα ποσοστά στην επίθεσή μας ήταν άθλια. Όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, ήμασταν ανυπόμονοι».