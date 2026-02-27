Η Εθνική Ελλάδας υπέστη την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς ηττήθηκε σε δραματικό παιχνίδι από το Μαυροβούνιο με 67-65.

Η ελληνική ομάδα δυσκολεύτηκε απέναντι σε ένα μαχητικό Μαυροβούνιο που δεν είχε τίποτα να χάσει και διατήρησε το προβάδισμά του σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα είχε πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να χάνει την τελευταία ευκαιρία για να στείλει το ματς στην παράταση.

Η κατάταξη του ομίλου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

  • Ελλάδα: 4 βαθμοί

  • Πορτογαλία: 3 βαθμοί

  • Μαυροβούνιο: 3 βαθμοί

  • Ρουμανία: 2 βαθμοί

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα