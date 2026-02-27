Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις επιτυχίες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 93-80 για τη EuroLeague. Μια νίκη που ήρθε την κατάλληλη στιγμή, έπειτα από ένα διάστημα έντονης αμφισβήτησης. Κι όμως, στο φινάλε της βραδιάς, το κλίμα μόνο γιορτινό δεν ήταν.

Ο κόσμος της «Βασίλισσας» αποδοκίμασε τον Σέρτζιο Σκαριόλο, δείχνοντας πως η πρόσφατη αγωνιστική ανάκαμψη δεν αρκεί για να σβήσει τις πληγές των χαμένων τίτλων. Ο Ιταλός τεχνικός, που παράλληλα βρίσκεται και στο τιμόνι της Εθνικής Ισπανίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας, με τον κόσμο να μην ξεχνά εύκολα.

Η στήριξη στο πρόσωπό του και τα χαμένα τρόπαια που βαραίνουν

Ο Μάριο Χεζόνια στάθηκε δημόσια στο πλευρό του προπονητή του, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την εξέδρα. «Αν δεν θέλουν να μας βλέπουν, ας μην έρχονται. Έχουμε περάσει δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις αντιδράσεις.

Η γκρίνια δεν γεννήθηκε τυχαία. Η Ρεάλ έχασε το Supercopa στον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, ενώ ακολούθησε και η ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας από την Μπασκόνια. Το «0/2» σε τελικούς βαραίνει σε ένα κλαμπ που έχει μάθει να μετρά τη χρονιά με κούπες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι 100 πόντοι παθητικό σε έναν τελικό απέναντι σε έναν –θεωρητικά– κατώτερο αντίπαλο, πλήγωσαν τον εγωισμό της Μαδρίτης.