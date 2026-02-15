Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Μάλαγα, επιστρέφοντας από το -18 και επικρατώντας με 96-92 εκτός έδρας.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρέθηκε πίσω σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην τέταρτη περίοδο βρισκόταν στο -11 (84-73). Παρά τα εμπόδια που έβαλε η Μάλαγα, οι «Μερένχες» κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη, διατηρώντας το ρεκόρ τους στο 18-2 και παραμένοντας στην κορυφή της Liga Endesa. Η Μάλαγα, με ρεκόρ 13-7, βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο ηγέτης της Ρεάλ, με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, βάζοντας μάλιστα τους τελευταίους 7 πόντους της ομάδας του στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα του αγώνα. Καθοριστική ήταν και η παρέμβαση του Έντι Ταβάρες, με μπλοκ στον Σουλεϊμάνοβιτς στα τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Τα δεκάλεπτα : 25-20, 56-39, 81-73, 92-96