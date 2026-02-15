Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες μετά από έξι συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας με 98-75 της Μακάμπι Ραανανά για την 24η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Δημήτρης Ιτούδης ξέσπασε στην ουραγό της βαθμολογίας, φτάνοντας σε νίκη με 23 πόντους διαφορά και βάζοντας τέλος στην αρνητική της πορεία των τελευταίων 21 ημερών.

Ξεχώρισαν οι Τιμόρ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ και Οντιάσε με 20 πόντους για τη Χάποελ, ενώ για τη Ραανανά διακρίθηκε ο Κουντζ με 19 πόντους. Η ομάδα παραμένει στη 2η θέση της κατάταξης και πλέον στρέφει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Ρομάτ Γκαν (18/02, 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 51-43, 76-63, 98-75