Έξαλλος ο Γιαννακόπουλος με παίκτες και Αταμάν (vid)
«Δεν πρέπει να προστατεύονται οι ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο.
Αταμάν: «Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά το Allwyn Final Eight»
Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Κολοσσό Ρόδου (97-102) για τη Stoiximan GBL, δήλωσε ότι η ομάδα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Ματίας Λεσόρ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά την ολοκλήρωση του Allwyn Final Eight. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν […]
Η τελευταία επαρχιακή ομάδα που νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ – Πότε συνέβη
Η τελευταία φορά που μια επαρχιακή ομάδα κατάφερε να φύγει με «διπλό» από την έδρα του Παναθηναϊκού ήταν πριν από πέντε χρόνια, όταν ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε με σκορ 80-78 στο ΟΑΚΑ στις 31 Ιανουαρίου 2021. Την περίοδο εκείνη, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το παιχνίδι διεξήχθη χωρίς φιλάθλους. Από τότε, καμία άλλη επαρχιακή ομάδα […]
Λυκογιάννης: «Σχεδόν ποτέ σε αυτό το γήπεδο ομάδα επιπέδου του Κολοσσού δεν μπορεί να αντέξει, εμείς αντέξαμε».
Οι δηλώσεις του Άρη Λυκογιάννη μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού που έδωσε «ανάσα παραμονής» στην ομάδα του
Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το υπόλοιπο της σεζόν – Πόσες νίκες χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» για την κορυφή
Ο Παναθηναϊκός υπέστη μια απρόσμενη ήττα εντός έδρας από τον Κολοσσό Ρόδου, γεγονός που τον απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας στην Stoiximan GBL, καθώς πλέον βρίσκεται τρεις νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τέσσερις νίκες στις επόμενες έξι αγωνιστικές για να εξασφαλίσουν την πρωτοκαθεδρία, […]