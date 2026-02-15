Ο Νίκολα Κουστουρίτσα, μόλις 16 ετών, 9 μηνών και 15 ημερών, έχει ήδη γράψει ιστορία στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει στην Liga Endesa με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός Σέρβος, με ύψος 2,02μ. και θέση shooting guard, έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Στην πρόσφατη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μανρέσα με 97-60, ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ του έδωσε χρόνο συμμετοχής και ο Κουστουρίτσα τον δικαίωσε με 7 πόντους (3/3 δίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη και 2 κλεψίματα σε 15,5 λεπτά. Μετά την αναμέτρηση, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά για τη νίκη. Θέλαμε να κερδίσουμε πριν από το Κύπελλο και το πετύχαμε. Ο Τσάβι Πασκουάλ με βοηθάει πολύ στην προπόνηση και μου έχει μεγάλη εμπιστοσύνη».

Η εμφάνισή του αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει στην ιστορία της Liga Endesa, καταρρίπτοντας ακόμα έναν σπουδαίο ρεκόρ. Επιπλέον, είχε ήδη πετύχει το ντεμπούτο του ως ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ταλέντο του.

Το βιογραφικό του συνεχώς μεγαλώνει, και η καριέρα του έχει ήδη σημειώσει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες. Το καλοκαίρι του 2025, οδήγησε την Εθνική Σερβίας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων (U16), με εξαιρετικές επιδόσεις στον τελικό κόντρα στη Λιθουανία (18 πόντοι, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ). Μετά το τουρνουά, αναδείχθηκε MVP, με μέσο όρο 20.6 πόντους, 7.7

La cistella més ‘jove’ de la història blaugrana a l’ACB 👶 Nikola Kusturica, amb 16 anys, nou mesos i 15 dies, s’ha convertit en el blaugrana més jove en anotar a la lliga Endesa! Històric 👏 pic.twitter.com/jKC57vMr3G — Barça Basket (@FCBbasket) February 15, 2026