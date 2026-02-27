Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 16χρονης Λόρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η 16χρονη εντοπίστηκε στο Βερολίνο όχι σε κάποιο τυχαίο έλεγχο, αλλά μετά από δική της απόφαση.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», σημειώθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών αξιωματικών πριν την εμφάνιση της Λόρας.

Εκεί συζητήθηκε το νομικό πλαίσιο, καθώς οι ελληνικές αρχές είχαν σχηματίσει δικογραφία για αρπαγή, ενώ οι γερμανικές σκέφτονταν την περίπτωση της οικειοθελούς εξαφάνισης.

Η γερμανική αστυνομία παρακολουθούσε το κινητό της Λόρας για ένα σύντομο διάστημα, κατά το οποίο άκουσε μια γυναικεία φωνή να μιλάει για τατουάζ. Ο πατέρας της 16χρονης κλήθηκε να αναγνωρίσει τη φωνή, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν η Λόρα.

Σημειώνεται ότι η ελληνική αστυνομία διατηρεί τη δικογραφία για αρπαγή και θα ζητήσει τη συνεργασία των γερμανικών αρχών για να λάβει κατάθεση από τη Λόρα, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες της αναχώρησής της από την Ελλάδα, το διάστημα παραμονής της στη Γερμανία και τυχόν κακοποίηση.

Το χρονικό της υπόθεσης

To κορίτσι αγνοούνταν από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ρίου. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες στην Ελλάδα, όμως στη συνέχεια οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Γερμανία. Η 16χρονη πήρε το αεροπλάνο την ίδια μέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή της και ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, επιβεβαιώνοντας ότι η Λόρα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από τη δήλωση εξαφάνισής της από τους γονείς της. Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς συνοδό ή εμπόδιο, καθώς οι κανονισμοί της εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν μόνα τους.

Ακτίδα ελπίδας για τη 16χρονη Λόρα είχαν δώσει πληροφορίες που έκαναν λόγο για σημάδια ζωής μέσω του κινητού τηλεφώνου της. Κατά τις ίδιες πηγές σύμφωνα με πληροφορίες από τις γερμανικές Αρχές που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., το κινητό τηλέφωνο της Λόρας εξέπεμψε σήμα στις 9 Φεβρουαρίου 2026 στο Βερολίνο.

Το κινητό της φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα και παραμένει ασαφές αν πρόκειται για την ίδια. Πληροφορίες που επικαλείται το newsit.gr αναφέρουν πως πρόκειται για το κινητό που αγόρασε η 16χρονη πριν εγκαταλείψει το Ρίο.

Εκτιμάται πως με το που έφτασε στη Γερμανία, το πούλησε και ήταν άγνωστο αν η χρήση του γινόταν από την ίδια ή από κάποιο άλλο άτομο που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Οι αρχές εντόπισαν το στίγμα της μετά από στιγμιαία άρση απορρήτου που έγινε με αποτέλεσμα να βρουν την τοποθεσία.

Οι Γερμανοί αξιωματικοί ανέφεραν το προηγούμενο διάστημα στους Έλληνες αξιωματικούς επικαλούμενοι και δημοσιεύματα στη Γερμανία ότι πρόκειται για μια οικειοθελή εξαφάνιση.