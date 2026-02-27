Η 16χρονη Λόρα βρίσκεται πλέον σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Βερολίνο, αφού εντοπίστηκε τυχαία από τις γερμανικές αρχές την Πέμπτη (26/2). Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από ψυχίατρο. Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά της και το Τμήμα Ανηλίκων της Αχαΐας, που είχε αναλάβει την αναζήτησή της το προηγούμενο διάστημα.

Κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε σε σπίτι, είναι καλά στην υγεία της. Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε την Λόρα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, εξετάζεται ο πατέρας της να συναντήσει τη 16χρονη κόρη του και εφόσον συμβεί θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μίλησε στον ΑΝΤ1 αναφέροντας πως η εισαγγελία θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν η 16χρονη επιστρέψει στην οικογένειά της, στο Ρίο καθώς υπάρχουν ερωτήματα για τους λόγους για τους οποίους η ανήλικη άφησε το σπίτι της.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, το κορίτσι θα κληθεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα: ποιοι ήταν οι λόγοι που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι, πού διέμενε όλο αυτό το διάστημα και ποια άτομα ενδεχομένως τη βοήθησαν να οργανώσει τη φυγή της.

Παράλληλα, οι ειδικοί θα εξετάσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δική της μαρτυρία και επιθυμία για το μέλλον της αν δηλαδή θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ή να παραμείνει στη Γερμανία.

Το χρονικό της εξαφάνισής της

Πριν από δύο περίπου εβδομάδες, το κινητό της 16χρονης έδωσε στίγμα στο Βερολίνο, ένα στοιχείο το οποίο κινητοποίησε άμεσα τις γερμανικές Αρχές.

Το πρωινό της 8ης Ιανουαρίου η Λόρα έφυγε από το σπίτι όπου ζούσε με τους γονείς της χωρίς να ενημερώσει κανέναν και τα ίχνη της χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Με ένα ταξί ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Οι γονείς της πανικόβλητοι ειδοποίησαν αμέσως την ΕΛ.ΑΣ. και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών ήταν ότι η Λόρα περιφερόταν στην Αθήνα.

Η ανατροπή ήρθε λίγες μέρες αργότερα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η Λόρα είχε επιβιβαστεί την ίδια ημέρα σε πτήση της Lufthansa για την Φρανκφούρτη. Οι Αρχές εκτιμούν ότι κάποιος την καθοδηγούσε.

Κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει στην Ομόνοια να εκδίδει το αεροπορικό εισιτήριο. Η μητέρα της Λόρα δεν σταμάτησε ποτέ να την αναζητά, ενώ ο πατέρας της ταξίδεψε εσπευσμένα στη Γερμανία πριν από λίγες ημέρες, ελπίζοντας ότι θα την εντόπιζε.