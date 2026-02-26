Ένα θρίλερ που ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του.

Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά, το κορίτσι εντοπίστηκε στη Γερμανία και είναι πλέον ασφαλές.

Οι γερμανικές αρχές τη βρήκαν να περιφέρεται σε δρόμο στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε άμεσα σε δομή προστασίας ανηλίκων. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, σε ένα περιβάλλον υποστήριξης και χωρίς πίεση.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, θα κληθεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα: ποιοι ήταν οι λόγοι που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι, πού διέμενε όλο αυτό το διάστημα και ποια άτομα ενδεχομένως τη βοήθησαν να οργανώσει τη φυγή της.

Παράλληλα, οι ειδικοί θα εξετάσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δική της μαρτυρία και επιθυμία για το μέλλον της αν δηλαδή θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ή να παραμείνει στη Γερμανία.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε εντοπιστεί στο Βερολίνο το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου, στοιχείο που είχε ενισχύσει τις έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο πατέρας της ανήλικης ταξίδεψε άμεσα στη Γερμανία για να τη αναζητήσει, ερευνώντας δομές και υπηρεσίες, χωρίς τότε αποτέλεσμα. Από τα στοιχεία που προέκυψαν μέσω του email που χρησιμοποίησε για την έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου, διαπιστώθηκε ότι συμμετείχε σε διαδικτυακές κοινότητες που δεν συνάδουν με την ηλικία της και πραγματοποιούσε περίεργες αναζητήσεις.

Όλα αυτά τα δεδομένα αποτελούν κομμάτια ενός σύνθετου παζλ που τώρα καλούνται να αξιολογήσουν οι αρμόδιες αρχές και οι ειδικοί.

Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων και της αξιολόγησης της κατάστασης, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και για το αν η 16χρονη θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή θα παραμείνει στη Γερμανία.