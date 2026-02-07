Μία κίνηση απρόσμενη, που ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων. Ένα ταξίδι «αστραπή» για τη Γερμανία του πατέρα της 16χρονης Λόρα που παραμένει αγνοούμενη.

Γιατί τώρα; Έφτασε στα χέρια του κάποια καθοριστική πληροφορία; Ή απλώς ακολουθεί την τελευταία ελπίδα να βρει το παιδί του;

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Την πληροφορία ότι ο πατέρας ταξίδεψε εσπευσμένα για το Αμβούργο, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της οικογένειας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Το e-mail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο αποδείχθηκε ψηφιακό «κλειδί». Ένα κλειδί που άνοιξε πόρτες σε διαδικτυακές κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος.

Εκεί, η 16χρονη αναζητούσε πληροφορίες, καθοδήγηση, συμβουλές για ένα προσωπικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τη μητέρα της Λόρα, ποτέ δεν σταμάτησαν να την αναζητούν.

Ένα στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα. Πώς τα βγάζει πέρα η Λόρα, που αναχώρησε από την Αθήνα χωρίς χρήματα; Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν δρα μόνη της.

Την ίδια στιγμή, μία νέα μαρτυρία εμφανίζει τη Λόρα σε περιοχή κοντά στην Στουτγάρδη.

Μία ανήλικη που κινείται μεθοδικά, μία διαδρομή γεμάτη σκιές. Η Λόρα παραμένει αγνοούμενη και το ταξίδι εξπρές του πατέρα της στη Γερμανία ίσως είναι η πιο δυνατή ένδειξη ότι η υπόθεση μπαίνει σε νέα, κρίσιμη τροχιά.

Εξαφάνιση Λόρας: «Πιστεύουν ότι κινδυνεύει και ζητούν από τις γερμανικές Αρχές να την βρουν»

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», συνεχίζοντας την έρευνα για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ, βρέθηκε ξανά στην Πάτρα, όπου συνομίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας. Ο τελευταίος απάντησε στα ερωτήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, ενώ προβλήθηκε και δήλωση της μητέρας της ανήλικης σχετικά με τις έρευνες που έγιναν στην Αθήνα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, δήλωσε στο «Τούνελ» ότι αναγκάζεται να αντικρούσει πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως εξήγησε, οι γονείς της 16χρονης κατηγορούνται πως δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να αναζητήσουν το παιδί τους, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ισχύει.

«Αναγκάζομαι να βρεθώ στον άχαρο ρόλο να αντικρούσω πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Οι γονείς κατηγορούνται ότι δεν έχουν εμφανιστεί και ότι δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να βρουν το παιδί τους. Οφείλω να ξεκαθαρίσω πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Έχουν ήδη ανέβει δύο φορές στην Αθήνα και έψαχναν σε ξενοδοχεία στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της μαθήτριας περιέγραψε τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ίδιοι: «Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα.»

Ανησυχία για την τύχη της ανήλικης

Όπως τόνισε ο δικηγόρος, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν ακόμη απαντήσει αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη. Επισήμανε επίσης ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόλις για 48 ώρες, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια ελέγχου.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», συμπλήρωσε ο κ. Μπενετάτος.