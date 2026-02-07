Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», συνεχίζοντας την έρευνα για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ, βρέθηκε ξανά στην Πάτρα, όπου συνομίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας. Ο τελευταίος απάντησε στα ερωτήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, ενώ προβλήθηκε και δήλωση της μητέρας της ανήλικης σχετικά με τις έρευνες που έγιναν στην Αθήνα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, δήλωσε στο «Τούνελ» ότι αναγκάζεται να αντικρούσει πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως εξήγησε, οι γονείς της 16χρονης κατηγορούνται πως δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να αναζητήσουν το παιδί τους, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ισχύει.

«Αναγκάζομαι να βρεθώ στον άχαρο ρόλο να αντικρούσω πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Οι γονείς κατηγορούνται ότι δεν έχουν εμφανιστεί και ότι δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να βρουν το παιδί τους. Οφείλω να ξεκαθαρίσω πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Έχουν ήδη ανέβει δύο φορές στην Αθήνα και έψαχναν σε ξενοδοχεία στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της μαθήτριας περιέγραψε τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ίδιοι: «Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα.»

Η ενημέρωση από τη Lufthansa και η συνεργασία με τις Αρχές

Ο κ. Μπενετάτος ανέφερε πως ο πατέρας της Λόρα ενημερώθηκε από τη Lufthansa ότι η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις ελληνικές Αρχές το πρωί της Τρίτης. Οι γονείς, όπως είπε, έχουν επικοινωνήσει με διάφορες δομές στη Γερμανία, αναζητώντας πληροφορίες για το παιδί τους.

«Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού; Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμη και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους, ενώ υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών».

Ανησυχία για την τύχη της ανήλικης

Όπως τόνισε ο δικηγόρος, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν ακόμη απαντήσει αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη. Επισήμανε επίσης ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόλις για 48 ώρες, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια ελέγχου.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», συμπλήρωσε ο κ. Μπενετάτος.

«Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε και της έδωσε χρήματα και κινητό»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της αγνοούμενης Λόρας δήλωσε ακόμη, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η 16χρονη έλαβε βοήθεια από άγνωστο πρόσωπο στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως ανέφερε, «στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον», γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή του ότι κάποιος τη βοήθησε στις πρώτες της κινήσεις μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου. Εκεί, όπως εκτιμά, «βρήκε κάποιον ή κάποια» που της πρόσφερε οικονομική ενίσχυση ή της έδωσε ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν είχε λάβει τέτοια βοήθεια, θα είχε κατευθυνθεί απευθείας προς το πρακτορείο στην Ομόνοια και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο.

Ο δικηγόρος σημείωσε επίσης ότι όταν η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη εντόπισε τον οδηγό ταξί που μετέφερε τη Λόρα στο αεροδρόμιο, εκείνος ανέφερε πως η κοπέλα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά. Το κινητό ωστόσο δεν ήταν αυτό που είχε αγοράσει από τον συμμαθητή της, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση πως κάποιος άλλος της το είχε προμηθεύσει. Παράλληλα, ο κ. Μπενετάτος εκτιμά ότι πέρα από το πρόσωπο που τη βοήθησε στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμη ένας άνθρωπος που τη στηρίζει στη Γερμανία, πιθανόν μένοντας μαζί της. Οι γονείς της, όπως είπε, έχουν επικοινωνήσει με κάθε άτομο που θα μπορούσε να γνωρίζει κάτι, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Έκκληση για σεβασμό και βοήθεια στις έρευνες

Ο δικηγόρος περιέγραψε την αγωνία των γονιών της Λόρας, οι οποίοι «είναι τρομοκρατημένοι και βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά». Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν σεβασμό, αποφεύγοντας ενέργειες που επιβαρύνουν την οικογένεια, όπως η βιντεοσκόπηση του σπιτιού τους χωρίς συναίνεση ή η παρακολούθηση από κάμερες μετά τις επισκέψεις τους στην Ασφάλεια.

Οι γονείς, μέσω του δικηγόρου τους, απευθύνουν νέα έκκληση προς όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές στην Ελλάδα ή στη Γερμανία, ακόμη και ανώνυμα μέσω της Αγγελικής Νικολούλη. Παράλληλα, ζητούν από το ίδιο τους το παιδί να δώσει ένα σημάδι ζωής, με οποιονδήποτε τρόπο. «Πατέρα, μάνα, είμαι εδώ και είμαι καλά. Μην με ψάχνετε», είναι η φράση που, όπως λένε, θα ήθελαν να ακούσουν, αρκεί να γνωρίζουν ότι η κόρη τους είναι ασφαλής και δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.