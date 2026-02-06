Κάθε μέρα εμφανίζονται και νέες μαρτυρίες για την περίφημη Λόρα που σχεδίασε με αριστοτεχνικό τρόπο την απόδρασή της από την Ελλάδα και την οικογένειά της.

Το κορίτσι τρέχει να γλυτώσει απ’ όλους, δεν θέλει να δει κανέναν, ούτε την οικογένειά της ούτε τον ετεροθαλή αδερφό της, θα πει στα ΝΕΑ άνθρωπος που είχε υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις στη Δημόδια Διοίκηση και είχε ασχοληθεί με αντίστοιχες υποθέσεις.

«Ποιος τη ρώτησε αν θέλει να βρεθεί; Και αν βρεθεί τι θα την κάνουν; Θα την στείλουν πακέτο πίσω στην Πάτρα, σε μία οικογένεια όπου όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι υπέφερε; Ή θα την κλείσουν σε δομή φιλοξενίας γιατί ανάδοχη οικογένεια μοιάζει δύσκολο να βρεθεί και εκείνη να το δεχτεί. Μπορεί αυτό το κορίτσι που ωρίμασε τόσο απότομα και βίαια να εγκλειστεί ξανά σε ένα περιβάλλον επιτήρησης;»

Πυκνώνουν οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες για το πού είναι η Λόρα πυκνώνουν και φτάνουν ακόμη και από τη Γερμανία. Όμως όπως εξηγεί ο ειδικός, η Λόρα είναι πλέον ένας άνθρωπος που ωρίμασε βίαια και που ο τρόπ0ς που σχεδίασε την απόδρασης της, δείχνει πως η διαφυγή ήταν μονόδρομος, απόφαση ζωής. «Δεν θέλει να βρεθεί και αν θελήσει να ζητήσει βοήθεια, θα το κάνει μόνη της»

Από το σχολικό λεωφορείο στη Γερμανία

Η μεγάλη φυγή της Λόρας, από τη διαδρομή που έκανε τόσα χρόνια σε ένα σχολικό λεωφορείο, στο να διασχίσει μία τεράστια απόσταση και να βρεθεί στη χιονισμένη Γερμανία, δείχνει ότι είχε βοήθεια από ανθρώπους – άγνωστο που τους γνώρισε – οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν ενδεχομένως να την διευκολύνουν, όχι κατ’ ανάγκη με υστεροβουλία.

Θεωρούν οι ειδικοί πως η ακατανίκητη τάση και απόφαση φυγής, υπερκέρασε τον όποιο φόβο για μία νέα ζωή στο άγνωστο, ακόμη και αν εκεί πέρασε ως παιδί κάποιο διάστημα της ζωής της.

Στο MEGA και την εκπομπή LIve News, περιήλθαν νέες μαρτυρίες: Μία γυναίκα που μένει στην πόλη Γκέτιγκεν της Γερμανίας, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Φρανκφούρτη όπου είναι βέβαιο πως έφτασε η Λόρα στις 8 Ιανουαρίου, είπε ότι λίγες μέρες μετά, έτυχε να δει από κοντά την 16χρονη μαζί με μία γυναίκα που την συνόδευε.

Με μία γυναίκα

«Το κορίτσι εγώ το είδα 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εστιατόριο κινέζικο. Κοιτούσαμε τον κόσμο, τελείως τυχαία πέρασε το κοριτσάκι αυτό και κάποια στιγμή αυτό το κοριτσάκι μαζί με μία γυναίκα, που μοιάζανε κιόλας λίγο τα μαλλιά της, λίγο πιο ψηλή η γυναίκα, μιλάγανε κοιτιόντουσαν, σαν να ήταν θεία και ανιψιά, κάτι τέτοιο, και προχωρούσαν».

Έρευνες για την 16χρονη γίνονται και στο Αμβούργο, την πόλη που η Λόρα είχε ζήσει στο παρελθόν με τους γονείς της.

«Βοήθησα ήδη αρκετά»

Οι γονείς της Λόρας δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία και να ψάξουν το παιδί τους. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά» ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο.

Οι γονείς της 16χρονης ανέφεραν στις Αρχές πως αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν στη Γερμανία αλλά να ειδοποιήσουν φίλους και γνωστούς τους στο Αμβούργο.

Οι ειδικοί που έχουν παρακολουθήσει στη διάρκεια των χρόνων αντίστοιχες ή παρεμφερείς υποθέσεις, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, θεωρούν πως ένα παιδί 16 χρονών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνει μόνο.

Το Ενωσιακό Δίκαιο προβλέπει πολλά και έχει δικλίδες ασφαλείας. «Είναι μία περίπτωση ειδικού χειρισμού όπου αυτοί που ενδιαφέρονται να βρουν τη Λόρα, θα πρέπει με έναν διακριτικό τρόπο να της δείξουν ότι πλέον δεν κινδυνεύει, δεν είναι καταζητούμενη. Και εφόσον επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει το κορίτσι να βοηθηθεί να “λοξοδρομήσει” ξανά και να αποκτήσει τα εφόδια εκείνα, πανευματικά και συναισθηματικά, που θα την οδηγήσουν να αντιμετωπίσει την κοινωνία με άλλο πρόσωπο, και όχι με τον βίαιο τρόπο που υπαγόρευσαν οι συνθήκες που γεννήθηκαν κατά την εγκατάστασή της στην Πάτρα».