Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας στις 8 Ιανουαρίου, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό, ταξίδεψε αυθημερόν και βρίσκεται ήδη στη Γερμανία.

Εκτός από το γεγονός, ότι η Λόρα καθόταν στο αεροπλάνο με έναν νεαρό με μακριά μαλλιά, με τον οποίο φαίνεται να είχε οικειότητα και με τον οποίο πήρε το ίδιο λεωφορείο μετά την άφιξή τους στην Φρανκφούρτη, προκύπτει ότι ίσως η φυγή της να μην αιφνιδίασε και τόσο τους γινείς της. Συγκεκριμένα, συνεπιβάτης της Λόρας, ο οποίος ταξίδευε με την 27χρονη εγγονή του στην πτήση της Lufthansa, θυμάται μιλώντας στην εκπομπή Live News, ότι η ανήλικη ελέγχθηκε από την υπάλληλο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» κατά το check in και όπως φαίνεται τουλάχιστον, η 16χρονη ταξίδεψε νομότυπα στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, ο άνθρωπος αυτός είπε στην εκπομπή «Live News»: «Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα είναι μπροστά από εμένα και έχει μία διαμάχη, διαφωνούσε με την κοπέλα που ήθελε να τσεκάρει το εισιτήριο και είχε το χαρτί υπογεγραμμένο της μαμάς της. H κοπέλα δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει μία πιο μεγάλη (προϊσταμένη). Και της λέει η κοπέλα από πάνω ακριβώς, είναι δυο-τρία σκαλάκια, της λέει “εντάξει, άμα έχει υπογραφή της μαμάς της, ισχύει”. Φωτοτυπία είχε. Δεν την άφησαν τελευταία, ήταν μπροστά από εμένα και από την εγγονή μου. Και παίρνει την κάρτα επιβίβασης, γυρνάει και της λέει (ο νεαρός) “είναι όλα εντάξει;” και λέει αυτή “ναι, ναι είναι όλα εντάξει”».

Η ύπαρξη του εγγράφου αυτού της μητέρας της 16χρονης, εάν είναι γνήσιο και όχι πλαστογραφημένο από την ανήλικη, που σχεδίαζε εδώ και καιρό την φυγή της, ίσως ρίχνει φως και στη στάση των γονιών της, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ψάχνουν την κόρη τους, όπως φαίνεται, καθώς παραμένουν στο σπίτι τους στο Ρίο.