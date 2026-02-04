Συμπληρώνονται 26 ημέρες από την εξαφάνιση της Λόρας, ενώ οι Αρχές γνωρίζουν εδώ και πέντε ημέρες ότι βρίσκεται στη Γερμανία.

Είκοσι έξι ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της Λόρας, ενώ οι Αρχές γνωρίζουν εδώ και πέντε ημέρες ότι η νεαρή βρίσκεται στη Γερμανία. Παρά τις εξελίξεις, οι γονείς της παραμένουν στο Ρίο της Πάτρας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο διαφυγής της φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα καλά οργανωμένο, καθώς τα ίχνη της έχουν ουσιαστικά «σβήσει» ακόμη και στη Γερμανία. Οι έρευνες συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο οικογενειακό της περιβάλλον. Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τη στάση των γονιών της. Ο πατέρας της έχει καταθέσει πέντε φορές, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να δώσει σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι -όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star- δεν μπόρεσε να κατονομάσει φίλες της κόρης του, ούτε γνώριζε πόσα προφίλ διατηρούσε στα social media ή τον αριθμό των email λογαριασμών της, που φέρεται να ήταν επτά. Επίσης, δεν έκανε καμία αναφορά στον ετεροθαλή αδελφό της. Χαρακτηριστική είναι η φράση που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Συνεχίστε να ψάχνετε, εγώ βοήθησα αρκετά».

«Όταν ένας γονιός λέει “έκανα ό,τι έπρεπε”, δείχνει ότι θεωρεί, πως το θέμα δεν τον αφορά πλέον», σχολίασε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας. Κάποιοι αποδίδουν τη στάση του πατέρα στον αυστηρό χαρακτήρα του και στο παρελθόν του ως στρατιωτικός γιατρός στην πρώην Σοβιετική Ένωση, γεγονός που όπως σημειώνουν οι Αρχές, δυσκολεύει την ανάγνωση της ψυχολογίας του.

Η στάση της μητέρας

Η μητέρα της Λόρας έχει καταθέσει τουλάχιστον πέντε φορές, πάντα μόνη της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να την «ξεκλειδώσουν», για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν στοιχεία, που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί για το οικογενειακό περιβάλλον. Όταν κατέθετε μαζί με τον σύζυγό της, παρέμενε σχεδόν ανέκφραστη και σιωπηλή. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας, «η μητέρα προσπαθούσε να στηρίξει τη Λόρα, όμως όταν ο πατέρας ήταν παρών, δεν τολμούσε ούτε να τον κοιτάξει στα μάτια».

Παρότι είναι πλέον γνωστό πως η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία, οι γονείς της δεν ζήτησαν καθοδήγηση από τις Αρχές για το πώς να κινηθούν, ούτε εξέφρασαν πρόθεση να ταξιδέψουν εκεί για να τη βρουν. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ένα σύντομο ταξίδι της μητέρας στην Αθήνα, στις 13 Ιανουαρίου. Το ταξίδι διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 3 τα ξημερώματα, με σκοπό, όπως ανέφερε, να αναζητήσει την κόρη της. Οι Αρχές διερωτώνται ποιον θα μπορούσε να εντοπίσει εκείνη την ώρα για να λάβει πληροφορίες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της Λόρας, επιχειρώντας να συνθέσουν το παζλ μιας ιστορίας που εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα.

Το νομικό πλαίσιο στη Γερμανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία για τους εφήβους που εξαφανίζονται. Η Λόρα είχε ζήσει στο παρελθόν για έναν μήνα σε δομή φιλοξενίας. Αν οι γερμανικές αρχές κρίνουν ότι το οικογενειακό της περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο, δεν θα τη στείλουν πίσω στην Ελλάδα, ακόμη κι αν έχει εντοπιστεί.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος στο δελτίο ειδήσεων του Star, επικαλούμενος νομικούς στη Γερμανία, ένα ανήλικο παιδί 16 ετών μπορεί να φιλοξενηθεί σε τρίτα ή συγγενικά πρόσωπα, εφόσον αυτά έχουν ενημερώσει τις αρχές, ακόμη κι αν το παιδί αναζητείται από τους γονείς του.

Αν όμως έχει καταγγείλει κακοποίηση και ζητήσει τη βοήθεια κοινωνικών δομών, τότε τίθεται αμέσως υπό προστασία, μέχρι να εξεταστεί η καταγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρχές έχουν το δικαίωμα να μην αποκαλύψουν σε κανέναν πού βρίσκεται.

Ένα ανήλικο παιδί στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ή να εκδώσει κάρτα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις κινήσεις του χωρίς τη συνδρομή ενηλίκων.