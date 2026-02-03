Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και ταξίδεψε από την Πάτρα στην Αθήνα και έπειτα αεροπορικώς στη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν εκτός Ελλάδας, σε πόλεις όπως το Αμβούργο και η Φρανκφούρτη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε βοήθεια από άτομα του περιβάλλοντός της.

Η Λόρα ταξίδεψε με πτήση της Lufthansa από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη μόνη της, όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα. Η ανήλικη εγκατέλειψε το σπίτι όπου ζούσε με τους γονείς της και ταξίδεψε στην Αθήνα, απ’ όπου επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η Λόρα φαίνεται να είχε προετοιμάσει προσεκτικά την αναχώρησή της. Οι έρευνες έχουν πλέον επεκταθεί εκτός Ελλάδας, κυρίως σε πόλεις όπως το Αμβούργο και η Φρανκφούρτη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε υποστήριξη από άτομα του περιβάλλοντός της.

Η 16χρονη φέρεται να ταξίδεψε μόνη της με πτήση της Lufthansa από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη. Η εταιρεία, απαντώντας σε σχετικό αίτημα, επιβεβαίωσε το ταξίδι της, χωρίς ωστόσο να διαθέτει περαιτέρω πληροφορίες.

Η οικογένεια της Λόρα είχε απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις για βοήθεια, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι γονείς της έχουν επιλέξει να παραμείνουν διακριτικοί, αφήνοντας την υπόθεση στα χέρια των αστυνομικών αρχών.

Ο πατέρας της, σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, εμφανίστηκε εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει νέες πληροφορίες, περιοριζόμενος σε σύντομες απαντήσεις όπως «Όχι, τίποτα καινούριο» και «Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε». Όπως είπε, έχει ήδη συμβάλει όσο μπορούσε στις έρευνες.

-Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

-Όχι, τίποτα καινούριο.

-Εσείς είστε καλά;

-Τίποτα καινούριο.

-Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

-Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

– Τι θέλετε; Τι θέλετε;

-Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

-Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

-Αυτό προσπαθούν…

-Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!

Η μαρτυρία του ετεροθαλούς αδερφού

Ο ετεροθαλής αδερφός της αγνοούμενης και η μητέρα του μίλησαν αποκλειστικά στο «Live News», σχεδόν έναν μήνα μετά την εξαφάνιση. Περιέγραψαν τη δική τους οπτική για τη 16χρονη και απηύθυναν έκκληση να επικοινωνήσει με τους δικούς της.

Οι δύο εκτιμούν ότι, αν η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία, πιθανότατα δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πιστεύουν ότι κάποιοι τη στηρίζουν και την ενθαρρύνουν να μείνει μακριά από την οικογένειά της.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται. Ήξερε ότι αν ερχόταν σε εμένα, θα την παρέπεμπα στους γονείς της», ανέφερε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού.

Ο αδερφός της δήλωσε ότι δεν είχε ποτέ στενή σχέση μαζί της, αλλά είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει. «Την τελευταία φορά που την είδα, ήταν 13 χρονών. Το μόνο που θα ήθελα είναι να της στείλουμε ένα μήνυμα: «Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»», είπε χαρακτηριστικά.

Το σπίτι όπου ζούσε παλαιότερα η οικογένεια στο Αμβούργο βρίσκεται κοντά στο διαμέρισμα του ετεροθαλούς αδερφού και της μητέρας του, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είχαν συχνές επαφές με τη 16χρονη.

«Η Λόρα έλεγε ψέματα», μου έλεγε ο πατέρας της

Η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρας τής είχε αναφέρει πως η κόρη του συνήθιζε να λέει ψέματα και ότι δεν της επέτρεπαν τα πάντα. «Ξέρετε, στην ηλικία της τα παιδιά θεωρούν ότι είναι ενήλικες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι», σημείωσε.

Η ίδια εκτιμά ότι η 16χρονη είχε οργανώσει το ταξίδι της ύστερα από επαφές μέσω διαδικτύου. «Πιστεύω ότι γνώρισε άτομα που της έκαναν πλύση εγκεφάλου, ίσως της είπαν ότι «δεν χρειάζεται να εμπλακούν οι γονείς σου» ή ότι «θα σε βοηθήσουμε εμείς»», είπε.

«Κάποιοι την παρακίνησαν να το κάνει. Μόνη της, δύσκολα θα έπαιρνε τέτοιο ρίσκο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν διαδικτυακές ομάδες που προσεγγίζουν νέους με παρόμοιο τρόπο.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι πρώτες αναζητήσεις στο Αμβούργο, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του «Live News» Ρία Τσοχαντάρη, δεν απέδωσαν αποτελέσματα. Η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού ανέφερε ότι η Λόρα ήταν απομονωμένη και περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο κινητό της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας συνεχίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της. Οι γονείς της παραμένουν στην Ελλάδα, ενώ ο ετεροθαλής αδερφός της δηλώνει πως ουσιαστικά δεν τη γνώρισε ποτέ.