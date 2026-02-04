Το κρυπτογραφημένο e-mail της συνδρομητικής ελβετικής εταιρίας protonmail.com, είχε αποστολέα το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, ενώ ως αποδέκτης αναφέρεται η Ιρίνα Μέλνικ, όνομα που ανήκει σε γνωστή Ουκρανή ηθοποιό.

Ποια είναι η Ιρίνα Μέλνικ

Συμπρωταγωνίστησε σε πολλές ουκρανικές και ρωσικές ταινίες και σειρές, που μάλιστα γνώρισαν διεθνή επιτυχία.

Οι ρόλοι που υποδύθηκε ίσως ρίξουν φως στον τρόπο που λειτούργησε η Λόρα καθώς υπάρχουν συμπτώσεις με την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης, που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Η πιο πρόσφατη ταινία της «The Silence», έχει θέμα της την εξάρθρωση ενός σκοτεινού κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεις ανηλίκων.

Η Ιρίνα Μέλνικ υποδύεται τον ρόλο μίας αστυνομικού που μαζί με την ομάδα της αποκαλύπτει σταδιακά τη συστηματική κακοποίηση ευάλωτων παιδιών και νεαρών γυναικών από ισχυρούς και υπεράνω υποψίας ανθρώπους.

Εντυπωσιακές «συμπτώσεις»

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις πραγματεύεται και η αστυνομική σειρά «Sniffer», στην οποία πάλι εμφανίζεται η Ιρίνα Μέλνικ.

Σε ορισμένα επεισόδια, χάκερς σβήνουν ηλεκτρονικά ίχνη, καταστρέφουν σκληρούς δίσκους, διαγράφουν mails ή μηνύματα καταγραφής. Εικόνες που μοιάζουν να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Λόρα.

H ελβετική εταιρία που διαγραφεί τα ψηφιακά ίχνη

Ίσως όχι συμπτωματικά, η ελβετική υπηρεσία protonmail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να το εισιτήριό της, χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων στον χρόνο που ορίζει ο ίδιος ο χρήστης.

Σύμφωνα με ειδικούς, είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανάκτηση των στοιχείων αυτών ακόμα και με εισαγγελική παρέμβαση.

Η επιλογή της Λόρας να χρησιμοποιήσει το όνομα της Ιρίνα Μέλνικ στο εισιτήριό της είτε είναι συμβολική είτε αντιγραφή των ταινιών της, πάντως μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνα με ορισμένες πηγές.