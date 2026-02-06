Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά της και στις Αρχές.

Η 16χρονη Λόρα, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τους γονείς της το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Αυθημερόν στην Αθήνα

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντα και στοιχεία των Αρχών, η 16χρονη ταξίδεψε αυθημερόν από την Πάτρα στην Αθήνα και στη συνέχεια πέταξε για τη Φρανκφούρτη.

Έρευνες έδειξαν ότι η φυγή ήταν προσχεδιασμένη (ίσως για μήνες).

Πούλησε το κινητό

Η Λόρα φέρεται να πούλησε το κινητό της σε 58χρονο στην Πάτρα, να ενεχυρίασε κοσμήματα της μητέρας της στην Αθήνα, και να χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να μάθει τρόπους διαφυγής.

Η αεροπορική εταιρεία (Lufthansa) επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη ταξίδεψε για τη Γερμανία στις 8 Ιανουαρίου, χρησιμοποιώντας έγγραφα που της επέτρεπαν να ταξιδέψει χωρίς συνοδό, καθώς είχε συμπληρώσει τα 12 έτη.

Συνεπιβάτης ανέφερε ότι η Λόρα είχε μαζί της υπογεγραμμένο χαρτί από τη μητέρα της.

Ωστόσο, όπως ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής δημοσίευμα της Deutsche Welle, η Λόρα δεν έχει καταχωριστεί στη γερμανική βάση αγνοουμένων.

Το Αμβούργο

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της DW, οι γερμανικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου, κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος των ελληνικών αρχών.

Η αστυνομία του Αμβούργου είχε εξετάσει συγκεκριμένη διεύθυνση συγγενικού προσώπου της 16χρονης, χωρίς ωστόσο να προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τις θεσμικές και γραφειοκρατικές προκλήσεις που συνοδεύουν τις διασυνοριακές υποθέσεις εξαφάνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί κρίσιμη, όταν πρόκειται για ανήλικο παιδί και απαιτείται συντονισμένη διεθνής συνεργασία.

Όπως επισημαίνουν οι γερμανικές αρχές, η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η ευθύνη της υπόθεσης παραμένει στη χώρα που τη χειρίζεται από την αρχή – στην προκειμένη περίπτωση, την Ελλάδα.

Τα 10 βήματα της εξαφάνισης

1.Προετοιμασία στην Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία, φέρεται να σχεδίαζε για αρκετό καιρό τη φυγή της, πιθανόν καθοδηγούμενη από τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν γνώριζε καλά ελληνικά. Πουλά το κινητό της.

2. Εγκατάλειψη της οικίας: Αναχωρεί από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2026.

3. Με ταξί φτάνει στην Αθήνα και κινείται στο κέντρο.

4. Επιχειρεί και εν τέλει καταφέρνει να πουλήσει κοσμήματα για να εξασφαλίσει μετρητά.

5. Αγορά εισιτηρίων: Εντοπίζεται από κάμερες ασφαλείας να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία από πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας.

6. Μεταφορά στο αεροδρόμιο: Επιβιβάζεται σε ταξί από το πρακτορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

7. Χρησιμοποιεί έγγραφο με υπογραφή της μητέρας της, σύμφωνα με μαρτυρία συνεπιβάτη, προκειμένου να ταξιδέψει ως ανήλικη.

8. Άφιξη στο Αεροδρόμιο: Φτάνει στο αεροδρόμιο και πραγματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες.

9. Επιβίβαση στην πτήση: Επιβιβάζεται στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

10. Άφιξη στη Γερμανία: Τα ίχνη της χάνονται