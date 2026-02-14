Ακτίδα ελπίδας για τη 16χρονη Λόρα καθώς πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για σημάδια ζωής μέσω του κινητού τηλεφώνου της. Κατά τις ίδιες πηγές σύμφωνα με πληροφορίες από τις γερμανικές Αρχές που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., το κινητό τηλέφωνο της Λόρας εξέπεμψε σήμα στις 9 Φεβρουαρίου 2026 στο Βερολίνο.

Το κινητό της φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα και παραμένει ασαφές αν πρόκειται για την ίδια. Πληροφορίες που επικαλείται το newsit.gr αναφέρουν πως πρόκειται για το κινητό που αγόρασε η 16χρονη πριν εγκαταλείψει το Ρίο.

Εκτιμάται πως με το που έφτασε στη Γερμανία, το πούλησε και έτσι παραμένει άγνωστο αν χρησιμοποιείται από την ίδια ή από κάποιο άλλο άτομο που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Οι αρχές εντόπισαν το στίγμα της μετά από στιγμιαία άρση απορρήτου που έγινε με αποτέλεσμα να βρουν την τοποθεσία.

Δεν έχει δώσει δείγμα DNA η μητέρα της

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», προέβη σε αποκαλύψεις στην εκπομπή του Mega «Live News» για την υπόθεση της 16χρονης Λόρα, που βρίσκεται στην Γερμανία.

Αρχικά υπενθυμίζεται πως οι γερμανικές αρχές είχαν ζητήσει προαιρετικά από τους γονείς της Λόρας να δώσουν δείγματα DNA, να προσέλθουν δηλαδή στην αστυνομία στην Πάτρα και να πάρουν τη σχετική διαδικασία, να πάρουν δείγματα DNA.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει προσέλθει τουλάχιστον η μητέρα, ο πατέρας φαίνεται να είναι ακόμα στη Γερμανία αλλά δεν έχουν δώσει δείγματα DNA και αυτό συνεκτιμάται. Δεν είναι γνωστό αν στη Γερμανία μπορεί να έδωσε δείγμα DNA, δεν υπάρχει όμως αυτή η βεβαίωση.

Τηλεδιάσκεψη γερμανικής & ελληνικής αστυνομίας

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, υπό την αιγίδα της Eurojust (η Eurojust είναι το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης, οι συνεργαζόμενοι δηλαδή δικαστές στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί μια τηλεδιάσκεψη ελληνικών και γερμανικών αρχών προκειμένου να υπάρχει μία βασική συνεννόηση για την πορεία της έρευνας μεταξύ αστυνομικών που σχετίζονται με την Interpol, τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας κτλ. στην Ελλάδα, την αντίστοιχη της γερμανικής, την Ασφάλεια της Πάτρας, τις υπηρεσίες ανηλίκων, τις υπηρεσίες εξαφανίσεων.

Οι Γερμανοί αξιωματικοί αναφέρουν στους Έλληνες αξιωματικούς και επικαλούμενοι και δημοσιεύματα στη Γερμανία ότι πρόκειται για μια οικειοθελή εξαφάνιση ενώ οι ελληνικές αρχές το έχουν χαρακτηρίσει «αρπαγή».

Ωστόσο εκτιμούν ότι μετά την σύσκεψη αυτή της Δευτέρας όπου θα συναντηθούν και θα μιλήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αξιωματικοί σε Ελλάδα και Γερμανία, πιθανόν να υπάρχουν εξελίξεις για την υπόθεση.