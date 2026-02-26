Τέλος στο θρίλερ της αγνοούμενης Λόρας καθώς η 16χρονη εντοπίστηκε στη Γερμανία. Πρόκειται μία είδηση την οποία επιβεβαιώνουν επίσημα και οι ελληνικές αστυνομικές αρχές οι οποίες κατά πληροφορίες ενημερώθηκαν από τις γερμανικές, ότι η κοπέλα η οποία από τις 8 Ιανουαρίου είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Πάτρας, όπου ζούσε με την οικογένειά της βρέθηκε.

Όπως μετέδωσε το Live News, το κορίτσι εντοπίστηκε από τις γερμανικές αρχές και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δομή ανηλίκων. Κατά το σχετικό ρεπορτάζ η 16χρονη βρέθηκε από την αστυνομία σήμερα το πρωί στο Βερολίνο και όταν την εντόπισαν οι αστυνομικοί έκριναν ότι πρέπει να πάει σε μία δομη προστασίας ανηλίκων.

Νωρίς το μεσημέρι ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας ενημερώθηκε ότι πρέπει να μεταβεί στην αστυνομική διεύθυνση της Πάτρας όπου και του έκαναν γνωστή τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Το αν το παιδί θα γυρίσει στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τα όσα θα πει η Λόρα στις γερμανικές αρχές οπότε δεν είναι σαφές αν θα γυρίσει τώρα ή αργότερα στην Ελλάδα, είπε η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη.

«Είναι σε καλή φυσική κατάσταση»

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφ. ΤΑ ΝΕΑ και ΤΟ ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε νωρίτερα στο LIVE NEWS. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «Βρέθηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο, σε καλή φυσική κατάσταση, εκεί είχε καταφύγει. Για την επιμέλειά της θα ενημερωθούν οι γονείς απευθείας από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο που είχαν οι γερμανικές αρχές, όταν έκαναν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα άρση απορρήτου, μετά το σταμάτησαν γιατί δεν είχαν τα εχέγγυα τα γραφειοκρατικά για να το συνεχίσουν και το ανέφεραν στις ελληνικές αρχές, ότι είχανε βρει στίγμα της στο Βερολίνο, επιβεβαιώνεται.

Φαίνεται ότι συνέχισαν την άρση απορρήτου και τη βρήκαν στη συγκεκριμένη δομή. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να έχει καταφύγει σε κάποια δομή προστασίας ανηλίκων, η οποία την είχε δεχθεί, υπήρξε αλληλοενημέρωση με τις γερμανικές αρχές και με τις ελληνικές. Φαίνεται να κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο το θρίλερ. Κατέφυγε σε δομή προστασίας ανηλίκων με βάση αυτά που είχαν γίνει και στη Γερμανία πριν φύγει και όσα είχε καταγγείλει ότι συνέβησαν στην Ελλάδα, στην Πάτρα, που την ανάγκασαν να οδηγηθεί να ξεκινήσει από τη Γερμανία, όπως τουλάχιστον λέει το κορίτσι».

Και συνέχισε: «όταν είχε διαπιστωθεί ότι είχε πάει στη Γερμανία και προτού έχει διαπιστωθεί, υπήρξε μια επικοινωνία και αιτήματα της Ελλάδος να απευθυνθούν σε δομές προστασίας ανηλίκων και στην κρατική δομή προστασίας ανηλίκων, μήπως είναι στην έδρα στην Φρανκφούρτη – σε κάποια από αυτές τις δομές που είναι στη Φρανκφούρτη – η απάντηση ήταν αρνητική. Τελικά είχε διαπιστωθεί ότι είχε πάει στο Βερολίνο. Έγινε μια άρση απορρήτου με βάση τα αιτήματα των ελληνικών αρχών. Όμως οι Γερμανοί έκαναν την άρση, είδαν ότι τυπικά, σύμφωνα με τη δική τους νομοθεσία, δεν ήταν «σωστή», γιατί θεώρησαν ότι είναι οικειοθελής εξαφάνιση. Ίσως τότε είδαν ότι είναι στη δομή από την άρση απορρήτου, το είπαν «σταματούμε, θέλουμε να κινηθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας, να δούμε πώς ακριβώς να λυθούν αυτά τα θέματα τα δικαστικά, αν τελικά είναι αναζητούμενη, αν είναι θύμα αρπαγής, πώς θα κάνουμε την άρση απορρήτου». Και όταν αυτά ολοκληρώθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι ήταν στην υπηρεσία, στη δομή προστασίας στο Βερολίνο».

Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, «σημαίνει ότι αν είναι σε δομή προστασίας στη Γερμανία θα υπάρχουν ορισμένες δυσχέρειες, πρέπει να λυθούν τα θέματα μεταξύ της Λόρα, των γερμανικών υπηρεσιών που έχει καταφύγει, των νομικών υπηρεσιών και της οικογένειάς της».