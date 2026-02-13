Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά υποθέσεις που σοκάρουν:
– Στο φως η άγρια δολοφονία της μητέρας…
Η εκδρομή στο νησί και η εισβολή του δολοφόνου στο εξοχικό σπίτι της ανυποψίαστης μητέρας.
Η εικόνα φρίκης που αντίκρυσαν τα παιδιά της.
Ο δράστης που κυκλοφορεί ελεύθερος και οι γιοι της που έγιναν ερευνητές και ψάχνουν στη σκιά του.
Το στοιχείο – κλειδί κι ένας σημαντικός μάρτυρας φέρνουν τα πάνω – κάτω.
– Στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου όπου παγιδεύονται παιδιά και έφηβοι…
Ντοκουμέντα που προκαλούν ανατριχίλα.
– Ακολουθώντας τα ίχνη της Λόρας στη Γερμανία…
Τι κρύβεται πίσω από το μυστικό ταξίδι του πατέρα της;