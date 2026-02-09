Το «Φως στο Τούνελ» επιβεβαίωσε, για μία ακόμη εβδομάδα, την κυριαρχία του στους πίνακες τηλεθέασης -κατακτώντας την πρώτη θέση– και διατήρησε σταθερή τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας 21,6% στο σύνολο του κοινού και 16,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις και στις γυναικείες ηλικιακές ομάδες, με το μεγαλύτερο μερίδιο να καταγράφεται στο 27,5%, αποδεικνύοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με το «Τούνελ».