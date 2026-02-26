Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα . Όπως μετέδωσε το Live News, την είδηση επιβεβαίωσαν οι ελληνικές αρχές ενώ έχουν ενημερωθεί και οι δικοί της άνθρωποι. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και το «ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος βρέθηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο.

Το χρονικό της υπόθεσης

To κορίτσι αγνοούνταν από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ρίου. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες στην Ελλάδα, όμως στη συνέχεια οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Γερμανία. Η 16χρονη πήρε το αεροπλάνο την ίδια μέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή της και ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, επιβεβαιώνοντας ότι η Λόρα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από τη δήλωση εξαφάνισής της από τους γονείς της. Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς συνοδό ή εμπόδιο, καθώς οι κανονισμοί της εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν μόνα τους.

Ακτίδα ελπίδας για τη 16χρονη Λόρα είχαν δώσει πληροφορίες που έκαναν λόγο για σημάδια ζωής μέσω του κινητού τηλεφώνου της. Κατά τις ίδιες πηγές σύμφωνα με πληροφορίες από τις γερμανικές Αρχές που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., το κινητό τηλέφωνο της Λόρας εξέπεμψε σήμα στις 9 Φεβρουαρίου 2026 στο Βερολίνο.

Το κινητό της φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα και παραμένει ασαφές αν πρόκειται για την ίδια. Πληροφορίες που επικαλείται το newsit.gr αναφέρουν πως πρόκειται για το κινητό που αγόρασε η 16χρονη πριν εγκαταλείψει το Ρίο.

Εκτιμάται πως με το που έφτασε στη Γερμανία, το πούλησε και ήταν άγνωστο αν η χρήση του γινόταν από την ίδια ή από κάποιο άλλο άτομο που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Οι αρχές εντόπισαν το στίγμα της μετά από στιγμιαία άρση απορρήτου που έγινε με αποτέλεσμα να βρουν την τοποθεσία.

Οι Γερμανοί αξιωματικοί ανέφεραν το προηγούμενο διάστημα στους Έλληνες αξιωματικούς επικαλούμενοι και δημοσιεύματα στη Γερμανία ότι πρόκειται για μια οικειοθελή εξαφάνιση.