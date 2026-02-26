Οι πλημμύρες στη Βραζιλία συνεχίζουν να προκαλούν ανείπωτη τραγωδία, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό των 13 αγνοουμένων μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική χώρα συνεχίστηκαν και σήμερα. Οι αρχές προχώρησαν σε νέες εκκενώσεις περιοχών, καθώς η στάθμη των υδάτων παραμένει επικίνδυνα υψηλή.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην Μπραζίλια, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 55, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ιδιαίτερα πληγείσες είναι οι πόλεις Ζουίζ τζι Φόρα και Ούμπα στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες, καταρρεύσεις κτιρίων και κατολισθήσεις λάσπης. Τουλάχιστον 5.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, νέες έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν περαιτέρω πλημμύρες και κατολισθήσεις, επιδεινώνοντας την ήδη κρίσιμη κατάσταση. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο.

Μαρτυρίες από τις πληγείσες περιοχές

«Έβρεξε πολύ, οι κατολισθήσεις στο φαράγγι συνεχίζονται και η πολιτική προστασία μας ζήτησε να φύγουμε», δήλωσε ο Λουίς Οτάβιο Σόουζα, 35 ετών, ο οποίος εγκατέλειψε το σπίτι του ενώ ο ανιψιός του παραμένει αγνοούμενος. «Όλος ο κόσμος είναι πανικόβλητος, φίλοι και συγγενείς ρωτούν πώς είμαστε, είναι σαν να ζούμε σε ταινία τρόμου», πρόσθεσε ο κάτοικος του Πάρκου Μπουρνιέρ, μιας από τις συνοικίες της Ζουίζ τζι Φόρα που μετρούν 12 νεκρούς και 8 αγνοούμενους.

Στη συνοικία Τρες Μοΐνιος, τρία σπίτια που είχαν εκκενωθεί καταπλακώθηκαν τα ξημερώματα από νέες κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για επιπλέον θύματα.

Πολλοί κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί επέστρεψαν το πρωί για να περισώσουν ό,τι μπορούσαν από τα υπάρχοντά τους ή να φροντίσουν τα ζώα που είχαν αφήσει πίσω. «Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν τρέχοντας, δεν είχαν τον χρόνο να πάρουν τα ζωάκια τους. Επαφίεται σε εμάς να τα σώσουμε από τα χαλάσματα, να τα εξετάσουμε και να τα παραδώσουμε στους δικούς τους», ανέφερε η Μαρίνα Σόουζα, εθελόντρια κτηνίατρος της Ομάδας Διάσωσης Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές.

Ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματική αλλαγή

Από την Κυριακή έως την Τρίτη, στη Ζουίζ τζι Φόρα καταγράφηκαν 229,2 χιλιοστά βροχής. Σε μηνιαία βάση, η βροχόπτωση έφτασε τα 579 εκατοστά, δηλαδή κατά 240% υψηλότερη από τον μέσο όρο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας.

«Όλα τα καιρικά φαινόμενα υπήρχαν ανέκαθεν, όμως σήμερα, με την κλιματική αλλαγή, η ατμόσφαιρα έχει περισσότερη ενέργεια», εξηγεί ο Κάρλος Νόμπρε, φημισμένος Βραζιλιάνος μετεωρολόγος, επισημαίνοντας πως αυτό τα καθιστά ολοένα και πιο ακραία.