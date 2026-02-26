Οι ελπίδες εξανεμίζονται για τους συγγενείς των 21 ανθρώπων που αγνοούνται ακόμη, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με τον νεότερο, επίσημο απολογισμό.

Πολλοί από τους πλημμυροπαθείς δεν έχουν πλέον τίποτα και θα πρέπει να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

Σπίτια θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη στη Βραζιλία

Είναι πλέον ελάχιστα πιθανό να βρεθούν επιζώντες κάτω από τους χειμάρρους λάσπης, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πυροσβέστες που συμμετέχουν στις έρευνες στο Ζουίζ τζι Φόρα, μια πόλη περίπου 540.000 κατοίκων, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και νέες, σφοδρές βροχοπτώσεις, μέχρι την Παρασκευή.

Καταιγίδες, ασυνήθιστης σφοδρότητας έπληξαν τη Δευτέρα τη Ζουίζ τζι Φόρα και την Ούμπα, στην Πολιτεία Μίνας Ζεράις. Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες, κατάρρευση κτιρίων, χειμάρρους λάσπης και κατολισθήσεις εδάφους.

«Η οικογένειά μας είναι απελπισμένη», είπε κλαίγοντας η Ζοσιάνε Απαρεσίντα, μια 43χρονη μαγείρισσα, που αναζητά τα παιδιά της εξαδέλφης της, ηλικίας 6 και 9 ετών, αλλά και τον σύντροφό της, στα χαλάσματα της Ζουίζ τζι Φόρα. Η εξαδέλφη της ήταν ακόμη ζωντανή όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, όμως πέθανε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε νεκρή και η θεία της.

Το σπίτι της οικογένειας, στη συνοικία Παϊνέιρας, θάφτηκε κάτω από τη λάσπη.

«Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ελπίδες μας, είναι πολύ δύσκολο», είπε η γυναίκα.

«Είναι φρικτό, ήταν αξιαγάπητα παιδιά, έπαιζα συχνά μαζί τους. Εδώ και δύο ημέρες δεν κοιμάμαι, δεν πλένομαι, θα μείνω εδώ μέχρι να τα βρούμε, είπε ο σύζυγος της Ζοσιάνε που με ένα φτυάρι στο χέρι, προσπαθούσε να βοηθήσει τους πυροσβέστες.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα ο οποίος είχε προλάβει να βγάλει τη σύζυγό του από το σπίτι τους, αλλά ο ίδιος δεν γλίτωσε από την κατολίσθηση του εδάφους.

Ο ποταμός Ούμπα υπερχείλισε

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Ούμπα, μια πόλη 107.000 κατοίκων που απέχει 100 χιλιόμετρα από τη Ζουίζ τζι Φόρα, ο ομώνυμος ποταμός ήταν εκείνος που έσπειρε το χάος. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης καλύφθηκαν από λάσπη και συντρίμμια. Έμποροι, φορώντας γαλότσες, προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα καταστήματά τους.

Ο Φελίπε Σόουζα Λίμα, 30 ετών, ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με υλικά οικοδομών, αντιλήφθηκε το μέγεθος της καταστροφής όταν είδε δύο ανθρώπους να διασχίζουν με κανό έναν πλημμυρισμένο δρόμο.

«Χάσαμε πολλά πράγματα, επικρατεί χάος. Συνήθως, όταν υπάρχει υπερχείλιση, το νερό βγαίνει λίγο στις όχθες όμως τώρα κατέκλυσε μεγάλος μέρος της πόλης», σημείωσε.