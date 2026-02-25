Βραζιλία – Οι ελπίδες σβήνουν για τους συγγενείς των 21 αγνοουμένων, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τον θάνατο 46 ανθρώπων στη νοτιοανατολική χώρα, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό των αρχών.

Πολλοί πλημμυροπαθείς έχουν χάσει τα πάντα και καλούνται να ξεκινήσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από τόνους λάσπης, με τις πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων να θεωρούνται πλέον ελάχιστες.

Πυροσβέστες που επιχειρούν στο Ζουίζ τζι Φόρα, μια πόλη περίπου 540.000 κατοίκων, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέες, σφοδρές βροχοπτώσεις έως την Παρασκευή, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης.

Οι καταιγίδες, ασυνήθιστης έντασης, έπληξαν τη Δευτέρα τη Ζουίζ τζι Φόρα και την Ούμπα, στην Πολιτεία Μίνας Ζεράις. Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες, καταρρεύσεις κτιρίων, χειμάρρους λάσπης και κατολισθήσεις εδάφους.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους πληγέντες

«Η οικογένειά μας είναι απελπισμένη», είπε κλαίγοντας η Ζοσιάνε Απαρεσίντα, 43χρονη μαγείρισσα που αναζητά τα παιδιά της εξαδέλφης της, ηλικίας 6 και 9 ετών, καθώς και τον σύντροφό της, στα χαλάσματα της Ζουίζ τζι Φόρα.

Η εξαδέλφη της εντοπίστηκε ζωντανή από τους πυροσβέστες, αλλά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε νεκρή και η θεία της. Το σπίτι της οικογένειας στη συνοικία Παϊνέιρας θάφτηκε κάτω από τη λάσπη.

«Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ελπίδες μας, είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε η γυναίκα συγκινημένη.

«Είναι φρικτό, ήταν αξιαγάπητα παιδιά, έπαιζα συχνά μαζί τους. Εδώ και δύο ημέρες δεν κοιμάμαι, δεν πλένομαι, θα μείνω εδώ μέχρι να τα βρούμε», είπε ο σύζυγος της Ζοσιάνε, κρατώντας ένα φτυάρι και βοηθώντας στις έρευνες.

Σκηνές καταστροφής στην Ούμπα

Λίγα μέτρα πιο πέρα, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα που είχε προλάβει να σώσει τη σύζυγό του, αλλά παγιδεύτηκε από την κατολίσθηση. Στην Ούμπα, πόλη 107.000 κατοίκων, ο ομώνυμος ποταμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καλύπτοντας τους δρόμους με λάσπη και συντρίμμια.

Έμποροι, φορώντας γαλότσες, προσπαθούν να περισώσουν ό,τι απέμεινε από τα καταστήματά τους. Ο Φελίπε Σόουζα Λίμα, 30 ετών, ιδιοκτήτης καταστήματος με υλικά οικοδομών, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής: «Χάσαμε πολλά πράγματα, επικρατεί χάος. Συνήθως, όταν υπάρχει υπερχείλιση, το νερό φτάνει λίγο στις όχθες, όμως τώρα κατέκλυσε μεγάλο μέρος της πόλης».