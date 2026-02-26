Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν και την Ουκρανία κλιμακώνεται, με εκατέρωθεν κατηγορίες για δολιοφθορά σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται περίπου 20 μονάδες πίσω από το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Απριλίου. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επιχειρεί, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, να ενισχύσει τη θέση του μέσω της σκληρής στάσης απέναντι στο Κίεβο.

Ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σχεδιάζει νέες ενέργειες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας του. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, ο Ούγγρος ηγέτης δήλωσε: «Έχω ενημερωθεί από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες, με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας».

Κατηγορίες για καθυστερήσεις στον αγωγό Ντρούζμπα

Ο Βίκτορ Όρμπαν, όπως και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο – ο οποίος τη Δευτέρα διέκοψε την παροχή έκτακτης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία – κατηγορούν το Κίεβο ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές στον αγωγό Ντρούζμπα, μέσω του οποίου η Ουγγαρία προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία επισημαίνει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Μπλόκο στο πακέτο στήριξης της ΕΕ

Μέσα στην εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός προχώρησε και σε νέα κίνηση, μπλοκάροντας το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Το πακέτο είχε εγκριθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, όμως η Βουδαπέστη συνεχίζει να εκφράζει αντιρρήσεις για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.