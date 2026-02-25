Yψηλού επιπέδου συνεδρίαση για την Ουκρανία πραγματοποίησε το ΣΑ ΟΗΕ για την Ουκρανία, μετά από αίτημα της χώρας που υποστηρίχθηκε από τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Υπουργός Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τα Υπερπόντια Εδάφη, Στίβεν Ντότι ενώ το Συμβούλιο ενημέρωσε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ροζμαρι ΝτιΚάρλο.

Απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, η κ. ΝτιΚάρλο περιέγραψε τον πόλεμο ως «κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σημείωσε ότι «το περασμένο έτος ήταν το πιο θανατηφόρο για τους Ουκρανούς αμάχους από το 2022», με περισσότερους από 15.000 αμάχους να έχουν σκοτωθεί συνολικά και εκατομμύρια να έχουν εκτοπιστεί ή να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Υπογράμμισε την αύξηση των χειμερινών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι σε «θερμοκρασίες υπό το μηδέν», τα πλήγματα κατά της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης καθιστούν τις βασικές υπηρεσίες «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Επαναβεβαιώνοντας ότι «οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται αυστηρά», καταδίκασε τις παραβιάσεις «ανεξαρτήτως του πού λαμβάνουν χώρα» και κάλεσε σε «άμεση αναστολή» τέτοιων επιθέσεων.

Χαρακτήρισε την κατάσταση «ασυνείδητο παιχνίδι πυρηνικής ρουλέτας» που «πρέπει να σταματήσει αμέσως». Αναφέρθηκε επίσης σε «εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – βασανιστήρια, σεξουαλική βία και ακόμη και εκτελέσεις», με «σχεδόν καμία λογοδοσία», και απαίτησε τα εκτοπισμένα ουκρανικά παιδιά «να επιστραφούν στα σπίτια τους… χωρίς καθυστέρηση».

Υπενθυμίζοντας την έκκληση του Συμβουλίου για «ταχεία λήξη της σύγκρουσης», τόνισε ότι η ειρήνη «πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» και να διασφαλίζει την «κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας.

Κλείνοντας, η κ. ΝτιΚάρλο έκανε έκκληση για «άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα προς «μια δίκαιη ειρήνη».

Η Ελλάδα εξέφρασε την ακλόνητη αλληλεγγύη και στήριξή της προς τον ουκρανικό λαό, ο οποίος υφίσταται μεγάλης κλίμακας ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που στοχεύουν μεγάλες πόλεις και εργαλειοποιούν τις ενεργειακές ανάγκες αθώων αμάχων.

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος κατά την τοποθέτηση του απέρριψε κατηγορηματικά αναθεωρητικές πολιτικές και κάθε απόπειρα αλλαγής συνόρων με τη χρήση βίας και τόνισε ότι η χώρα μας παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση μιας δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στην Ουκρανία.