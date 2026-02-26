Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει κλειστός από τις 10:00 το πρωί. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρει: «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Το μετρό θα παραμείνει κλειστό λόγω του συλλαλητηρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών που πραγματοποιούν το μεσημέρι στις 12:00 στα Προπύλαια περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Αλλαγές στο Μετρό

Παράλληλα, υπενθυμίζται ότι από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού-Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη λειτουργίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό, ο τελευταίος συρμός θα αναχωρεί στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41 και από Συγγρού-Φιξ στις 21:43).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη, η τελευταία αναχώρηση θα γίνει επίσης στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού-Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41 και από Σύνταγμα στις 21:43).

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη λειτουργίας του μετρό, την προσωρινή γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης».

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης, η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις στις εξής τοποθεσίες:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (οδός Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΜΑ» (οδός Βασιλίσσης Αμαλίας, πλατεία Συντάγματος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (οδός Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (οδός Καλλιρρόης, στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΟΣ» (οδός Αμβροσίου Φραντζή) και «ΣΤΑΣΗ ΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (οδός Κασομούλη).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο, οι στάσεις θα είναι: «ΣΤΑΣΗ ΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (οδός Κασομούλη), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΟΣ» (οδός Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (οδός Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (οδός Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΜΑ» (οδός Βασιλίσσης Αμαλίας) και «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (οδός Πανεπιστημίου, μεταξύ Σίνα και Κοραή).

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει: «Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».