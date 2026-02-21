Από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 4ης φάσης του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, θα ισχύσουν προσωρινές νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθηνών, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα».

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου τα δρομολόγια θα διεξάγονται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από Δευτέρα έως Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ θα κλείνουν στις 21:40, ενώ ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται μόνο μεταξύ Ανθούπολης – Πανεπιστημίου και Νέου Κόσμου – Ελληνικού. Για την εξυπηρέτηση του τμήματος Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, θα δρομολογηθεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Η ΣΤΑΣΥ ζητεί την κατανόηση των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των μετακινήσεων.