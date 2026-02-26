Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος συγκρούστηκε αρχικά με σταθμευμένο ΙΧ και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στη τζαμαρία ενός μίνι μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πριν το συμβάν.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο σταθμευμένο όχημα όσο και στο κατάστημα.

Ο 47χρονος συνελήφθη από τις αρχές για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.