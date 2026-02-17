Την προφυλάκιση του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του μεγαλύτερου αδελφού του στη Μάρθα Βιάννου αποφάσισαν ομόφωνα ανακριτής και εισαγγελέας Ηρακλείου, έπειτα από την απολογία του για το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ήταν σύντομη, καθώς ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να εκτιμηθεί η ψυχική του κατάσταση. Το βράδυ του Σαββάτου (14/02), οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον βρήκαν να ομολογεί ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε ο 67χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και στην κοιλιακή χώρα.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους και, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, υπήρχαν κατά καιρούς εντάσεις, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται η τραγική κατάληξη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι την ημέρα της δολοφονίας προηγήθηκε έντονη διαφωνία, η οποία εξελίχθηκε σε σφοδρό καβγά. Ο 63χρονος, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν επιτέθηκε με μαχαίρι στον αδελφό του, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

«Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ…»

Στην προανακριτική του απολογία, σύμφωνα με το cretalive.gr, καταγράφονται δύο στοιχεία που προκαλούν σοκ: η απουσία οποιουδήποτε συναισθήματος μεταμέλειας και η ωμή περιγραφή της βίας που οδήγησε στη δολοφονία του 67χρονου. Ο δράστης περιέγραψε τα γεγονότα με κυνισμό, δηλώνοντας ότι «τελείωσε ως πιο δυνατός» τον αδελφό του.

Όπως προκύπτει, δεν υπήρξε αίσθημα αυτοάμυνας ή φόβου. Ο κατηγορούμενος επιτέθηκε και σκότωσε τον αδελφό του για λόγους εγωισμού, επειδή θεώρησε ότι τον προσέβαλε, όταν εκείνος τον χτύπησε στο πρόσωπο στη διάρκεια του καβγά για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι τα κλειδιά βρέθηκαν τελικά στο δωμάτιο του 63χρονου.

Οι σχέσεις των δύο αδελφών

Ο 63χρονος ανέφερε ότι στο παρελθόν είχαν συγκρουστεί ξανά, όταν ο αδελφός του είχε προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητό του. Ωστόσο, όπως είπε, τον είχε συγχωρήσει «για χατίρι του πατέρα τους». Τον τελευταίο μήνα, που συγκατοικούσαν στη Μάρθα, οι σχέσεις τους φαίνονταν καλές, μέχρι το βράδυ της δολοφονίας.

Ο ίδιος περιέγραψε στην προανακριτική του απολογία: «Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά… Τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε». Η περιγραφή, σύμφωνα με το Cretalive.gr, συνεχίζεται με λεπτομέρειες που αποτυπώνουν την ένταση της επίθεσης: «Τον άρχισα στις μπουνιές και στις κλωτσιές και αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες… Στην κοιλιά τον κάρφωσα στο τέλος για να αφήσω το μαχαίρι».