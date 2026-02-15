Η τοπική κοινωνία της Μάρθας, στον Δήμο Βιάννου, παραμένει συγκλονισμένη ύστερα από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο 63χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 67χρονο αδελφό του και να τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, προκαλώντας βαριά τραύματα στην καρωτίδα και την κοιλιακή χώρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο δράστης όταν συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της κατάστασης μέθης που ήταν δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης του.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο είχε μετακομίσει πρόσφατα στο πατρικό σπίτι, ενώ το θύμα ζούσε μόνιμα στο χωριό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καβγάς ανάμεσα στα δύο αδέρφια ήταν για ασήμαντη αφορμή.

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για τεταμένο κλίμα ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του neakriti, μια συνηθισμένη καθημερινή διαφωνία φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για τη σύγκρουση που ακολούθησε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό σάιτ το μαύρο 4×4 όχημα που φαίνεται σταθμευμένο στο πλάι του σπιτιού όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα ανήκει στον 63χρονο που έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης.

Το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε ως έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών με άγνωστη αιτία, που σταδιακά κλιμακώθηκε. Τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία, καθώς ο άτυχος άνδρας υπέκυψε πριν οι διασώστες καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Κατά το cretalive.gr, φού μαχαίρωσε τον 67χρονο αδερφό του, στην καρωτίδα και στην κοιλιά, ο δράστης, 64 ετών, φέρεται να κάλεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, ενημερώνοντας για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Όταν πήγαν αστυνομικοί στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, αντίκρισαν σκηνικό εγκλήματος καθώς ένας άνδρας κείτονταν νεκρός μέσα στο αίμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν χωρίς καθυστέρηση τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το έγκλημα:

Συνελήφθη χθες (14.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (14.02.2026) ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.