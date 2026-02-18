Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή της ληστείας που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή των Κουνάβων στο Ηράκλειο. Το υλικό φέρνει στο φως τις κινήσεις των δραστών και τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλαν στον χώρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΚΡΗΤΗ TV, δύο νεαροί δράστες χρησιμοποιούν κλαδί δέντρου για να θρυμματίσουν την τζαμαρία της κλειδωμένης εισόδου και να εισβάλουν αιφνιδιαστικά στο πρατήριο. Εκείνη τη στιγμή ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στο γραφείο του, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι επρόκειτο να συμβεί.

Μόλις βλέπει τους δύο κουκουλοφόρους, που φορούν γάντια, σηκώνει τα χέρια του σε ένδειξη παράδοσης, προσπαθώντας να τους κατευνάσει. Ο ένας από τους δράστες, εμφανώς ψηλότερος, κατευθύνεται στο ταμείο, ανοίγει μια μαύρη σακούλα και αρχίζει να συγκεντρώνει αντικείμενα και χρήματα.

Την ίδια στιγμή, ο συνεργός του κρατά το ξύλο με το οποίο είχαν σπάσει την πόρτα και το στρέφει απειλητικά προς τον ιδιοκτήτη. Εκείνος σηκώνει τα χέρια του ακόμη πιο ψηλά, τόσο για να προστατευθεί, όσο και για να αποτρέψει οποιαδήποτε βίαιη ενέργεια.

Οι ληστές αφαιρούν τα μετρητά από το ταμείο και ζητούν επιπλέον κούτες τσιγάρων. Στη συνέχεια αποχωρούν από το πρατήριο φορτωμένοι με τη λεία τους, ενώ ο ιδιοκτήτης τους ακολουθεί σε κάποια απόσταση, προσπαθώντας να διαπιστώσει προς ποια κατεύθυνση κινούνται.

Από τη σωματοδομή και τον τρόπο κίνησής τους, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για νεαρά άτομα και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους. Η επιχείρηση των δραστών διήρκησε λιγότερο από ενάμιση λεπτό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ληστές απομακρύνθηκαν πεζή από το σημείο, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχαν σταθμεύσει όχημα σε κοντινή απόσταση ή να τους περίμενε συνεργός για τη διαφυγή τους.