Ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά για χιλιάδες ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα μέσω Airbnb. Μέχρι την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κλείσει όλες τις εκκρεμότητες με το Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη από εδώ και πέρα μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Δεν είναι μόνο ο φόρος, που για τα υψηλά εισοδήματα “τσιμπάει” αρκετά, αλλά κυρίως τα τσουχτερά πρόστιμα που καραδοκούν. Η ΑΑΔΕ έχει πλέον στα χέρια της όλα τα στοιχεία από τις μεγάλες πλατφόρμες και οι διασταυρώσεις θα είναι εξονυχιστικές. Αν έχετε ξεχάσει να δηλώσετε κάποιες μέρες, αν τα ποσοστά με τους συνδικαιούχους δεν βγαίνουν ή αν ο ΑΜΑ σας έχει κάποιο θέμα, τώρα είναι η τελευταία σας ευκαιρία να βάλετε μια τάξη χωρίς να μπείτε σε περιπέτειες. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξετε στο Ε2 και πώς θα γλιτώσετε τις “καμπάνες” που ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στο Ε2 και πώς θα κάνετε διορθώσεις χωρίς «καμπάνες»

Το καλό της υπόθεσης είναι πως η ΑΑΔΕ δίνει ένα τελευταίο περιθώριο στους φορολογούμενους να διορθώσουν τα κακώς κείμενα χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο. Αν δείτε ότι κάπου οι μέρες μίσθωσης δεν βγαίνουν, αν έχουν αλλάξει οι δικαιούχοι ή αν τα ποσοστά στο εισόδημα χρειάζονται ρύθμιση, τώρα είναι η στιγμή να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Ειδικά αν μοιράζεστε το ακίνητο με άλλους, προσέξτε ο επιμερισμός των εσόδων να γίνει σωστά, ώστε να μην βρεθεί κανείς προ εκπλήξεως.

Όσον αφορά το φορολογικό έντυπο, τα εισοδήματα από το Airbnb θα τα βρείτε ήδη προσυμπληρωμένα στο Ε2. Ωστόσο, μην επαναπαύεστε γιατί οι κωδικοί αυτοί δεν είναι “κλειδωμένοι”. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα (και την ευθύνη) να ελέγξετε τα ποσά και να παρέμβετε πριν πατήσετε το τελικό κουμπί της υποβολής, εξασφαλίζοντας ότι η εικόνα που έχει η εφορία ταυτίζεται με την πραγματικότητα της τσέπης σας.

Το «ραντάρ» της ΑΑΔΕ και οι καμπάνες που ξεκινούν από 5.000 ευρώ

Τα πράγματα σοβαρεύουν όσον αφορά τους ελέγχους, καθώς η ΑΑΔΕ έχει πλέον “στα χέρια της” όλα τα δεδομένα από τις μεγάλες πλατφόρμες, όπως το Airbnb, το Booking.com και το VRBO. Οι διασταυρώσεις θα είναι αυτόματες και οι παγίδες πολλές. Αν ένα ακίνητο δεν έχει δηλωθεί στο Μητρώο ή αν “ανέβηκε” στην πλατφόρμα χωρίς να αναγράφεται καθαρά ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜΑ), το πρόστιμο δεν είναι απλώς μια προειδοποίηση, αλλά ένας πραγματικός οικονομικός εφιάλτης.

Συγκεκριμένα, αν κάποιος παραλείψει να γραφτεί στο Μητρώο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ. Και προσοχή, αν η παράβαση επαναληφθεί μέσα στον χρόνο, το ποσό αυτό διπλασιάζεται.

Ακόμα όμως και για μικρότερα λάθη, οι κυρώσεις “τσούζουν”. Αν η δήλωση είναι ανακριβής, το πρόστιμο φτάνει στο διπλάσιο του ενοικίου που φάνηκε στην πλατφόρμα, ενώ η καθυστέρηση στη δήλωση κοστίζει σταθερά 100 ευρώ. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι την ευθύνη για όλα αυτά την έχει ο “Διαχειριστής”. Αν όμως δεν ορίζεται κάποιος τρίτος, τότε ο λογαριασμός πηγαίνει κατευθείαν στον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή του ακινήτου.

Η φορολογία

Όταν φτάνουμε στο κομμάτι του φόρου, τα νούμερα είναι ξεκάθαρα αλλά και αρκετά “τσουχτερά” για τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Ο φόρος ξεκινά από το 15% για όσους έχουν εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, αλλά εκτοξεύεται γρήγορα. Άρα, αν τα έσοδά σας κυμαίνονται μεταξύ 12.001 και 35.000 ευρώ, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 35%, ενώ για ποσά πάνω από 35.001 ευρώ, η εφορία κρατά σχεδόν τα μισά, με τον συντελεστή να αγγίζει το 45%.

Υπάρχει όμως και μια θετική είδηση που αφορά το μέλλον. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το τοπίο έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Η νέα, πιο δίκαιη φορολογική κλίμακα φέρνει μια σημαντική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένας ενδιάμεσος συντελεστής 25% (αντί για 35%) για ενοίκια από 12.001 έως 24.000 ευρώ.