Αντίστροφη μέτρηση για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb, καθώς στις 28 Φεβρουαρίου 2026 λήγει η προθεσμία για την οριστικοποίηση των στοιχείων μισθώσεων και εσόδων του 2025 στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της ΑΑΔΕ. Οι δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καθορίσουν το φορολογητέο εισόδημα και τον τελικό φόρο που θα κληθούν να καταβάλουν φέτος.

Τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb που αποκτούν χιλιάδες φορολογούμενο βρίσκονται στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού με την ΑΑΔΕ να προγραμματίζει μπαράζ ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στα μισθώματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων.

Για να αποφύγουν έξτρα φόρους και πρόστιμα, ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει μέχρι και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου να τσεκάρουν την ορθότητα των στοιχείων για τα ακίνητα και τα εισοδήματα του 2025 που έχει στη διάθεσή της ΑΑΔΕ και να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Οι διορθώσεις

Κατά την οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) μπορούν να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Όσοι δεν διορθώσουν και δεν οριστικοποιήσουν τις αρχικές δηλώσεις κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο δεν θα είναι «κλειδωμένα» με τους φορολογούμενους να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στους συγκεκριμένους κωδικούς πριν πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Διασταυρώσεις – πρόστιμα

Οι διασταυρώσεις που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ θα γίνουν με τα δεδομένα που έχουν στείλει οι πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com και VRBO). Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) τότε οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Ειδικότερα:

1. Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

2. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.