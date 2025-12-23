Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται και το γνώριμο «κύμα» κρατήσεων για αποδράσεις σε πόλεις, χωριά και χειμερινούς προορισμούς σε όλη τη χώρα. Όμως, όσοι σκοπεύουν να κλείσουν Airbnb για τις γιορτές καλό είναι να γνωρίζουν ότι φέτος τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ισχύει νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που επηρεάζει τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και τις τιμές.

Η φιλοσοφία των μέτρων είναι ξεκάθαρη: λιγότερα καταλύματα αμφίβολης ποιότητας, περισσότερη ασφάλεια για τους επισκέπτες. Έτσι, όλα τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει πλέον να πληρούν βασικά πρότυπα ασφαλείας. Πυροσβεστήρας, ανιχνευτής καπνού, ηλεκτρολογικός έλεγχος, κιτ πρώτων βοηθειών και πιστοποιημένος εξοπλισμός δεν είναι πια «προαιρετικά», αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, μπαίνει οριστικό τέλος σε χώρους που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν ως «λύσεις ανάγκης». Υπόγεια, αποθήκες και γκαράζ δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλα για φιλοξενία και αποκλείονται από τις πλατφόρμες. Οι έλεγχοι έχουν γίνει πιο αυστηροί και τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται είναι ιδιαίτερα τσουχτερά, φτάνοντας έως και τις 20.000 ευρώ.

Άρα, τα βασικά σημεία είναι:

Απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας : Όλα τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρα, ανιχνευτή καπνού, ηλεκτρολογικό έλεγχο, κιτ πρώτων βοηθειών και πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Περιορισμοί σε «ακατάλληλους» χώρους : Υπόγεια, αποθήκες ή γκαράζ δεν γίνονται πλέον δεκτά ως τουριστικά καταλύματα.

Αυστηροί έλεγχοι & πρόστιμα : Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 € έως 20.000 € για μη συμμόρφωση.

Περιορισμένες νέες καταχωρίσεις: Σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, έχει «παγώσει» η εγγραφή νέων καταλυμάτων έως και το 2026.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε αρκετές περιοχές έχει «παγώσει» και η δυνατότητα νέων καταχωρίσεων, κάτι που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές, ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης όπως οι γιορτές.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη; Πιθανότατα λιγότερα διαθέσιμα σπίτια και λίγο πιο ανεβασμένες τιμές. Από την άλλη, όσοι βρουν κατάλυμα μπορούν να είναι πιο ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η συμβουλή των ειδικών είναι απλή! Μην αφήνετε την κράτηση για την τελευταία στιγμή και ελέγχετε προσεκτικά τις πληροφορίες του καταλύματος. Έτσι, τα Χριστούγεννα μπορούν να είναι γιορτινά, ξέγνοιαστα και κυρίως ασφαλή.