Την ώρα που η κυβέρνηση ενεργοποιεί αυστηρότερους κανόνες για τα ακίνητα τύπου Airbnb με επέκταση των απαγορεύσεων και νέους κόφτες προκειμένου να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης περισσότερες κατοικίες, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός βάζει στο «μάτι» τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτούν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων το 2025. Με στόχο να εντοπιστούν όσοι κρύβουν από την εφορία τα πραγματικά εισοδήματα που εισπράττουν από την εκμίσθωση των ακινήτων τους, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει εκτεταμένες διασταυρώσεις στα εισοδήματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος.

Για να αποφύγουν περιπέτειες με την εφορία, οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εντάξει τα ακίνητά τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχουν προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για μισθώσεις και έσοδα στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το έτος 2025. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να διορθώσουν τυχόν λάθη που έχουν γίνει στις προσωρινές δηλώσεις.

Οι διορθώσεις

Κατά την οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) μπορούν να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Όσοι δεν διορθώσουν και δεν οριστικοποιήσουν μέχρι το τέλος του μήνα τις αρχικές δηλώσεις κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Με την οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση, ο Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κλπ), χωρίς να αλλάζει ο ΑΜΑ και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ακινήτου δεν μπορεί να καταχωρήσει στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής όλους τους Δικαιούχους Εισοδήματος, διότι υπάρχουν άγνωστοι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένος να επιλέξει, για το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε αγνώστους, την ιδιότητα «Άγνωστοι Ιδιοκτήτες με ΤΠΔ», καταχωρώντας το ποσοστό εισοδήματος που τους αναλογεί για έκαστο έτος. Στη συνέχεια, έχει την υποχρέωση και πριν την οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) το ποσό που αναλογεί, με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης και να αναγράψει τον αριθμό του εν λόγω γραμματίου σε διακριτό πεδίο του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση.

Πρόστιμα

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, προκύψει ότι τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», η αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στους φορολογούμενους ανάλογα με το είδος της παράβασης θα επιβληθούν τα ακόλουθα πρόστιμα:

– Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

– Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.