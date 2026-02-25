Τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς του λιμενικού στην Κούβα, εναντίον ενός «παράνομου ταχύπλοου σκάφους» που προερχόταν από τις ΗΠΑ και πλησίασε τις ακτές της Villa Clara.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας (MINIT), το ταχύπλοο ήταν νηολογημένο στην πολιτεία της Φλόριντα, ωστόσο εντοπίστηκε να πλέει εντός κουβανικών χωρικών υδάτων το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται, όταν οι συνοριακές δυνάμεις πλησίασαν για έλεγχο, το πλήρωμα του σκάφους που είχε παραβιάσει τα σύνορα άνοιξε πυρ εναντίον των Κουβανών, τραυματίζοντας τον κυβερνήτη του κουβανικού πλοίου.

«Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, τέσσερις επιτιθέμενοι στο ξένο σκάφος σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν», ανέφερε το δελτίο Τύπου του MINIT. «Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και έλαβαν ιατρική βοήθεια».

Το ταχύπλοο, με αριθμό νηολογίου FL7726SH, εντοπίστηκε σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου βορειοανατολικά του καναλιού El Pino, στο Cayo Falcones, του δήμου Corralillo, στην επαρχία Villa Clara.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας υπογράμμισε ότι η χώρα «επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα, με βάση την αρχή ότι η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κουβανικού κράτους για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή».

Η έρευνα για το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη.